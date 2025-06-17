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Grok任務排程功能疑將上線　支援定時查詢與外部通知推送

▲Grok。（圖／Grok）

▲xAI旗下的AI聊天機器人。（圖／Grok）
記者吳立言／綜合報導

由馬斯克旗下xAI所開發的AI助手 Grok，近日傳出即將推出全新「Tasks」任務排程功能，允許使用者設定提示內容並於指定時間自動執行，結果可透過電子郵件等方式主動通知。根據多方消息指出，該功能將顯著提升資訊獲取與任務管理效率，對比ChatGPT需手動進入應用檢視結果，Grok的外部推播設計將為用戶提供更為即時與便利的體驗。

Grok Tasks傳出將支援以下幾種任務週期設定：

※一次性任務

※每日執行

※每週特定日

※每月／每年週期性任務

使用者可透過文字提示設定每日自動查詢X（原推特）上的熱門話題，或每週固定接收特定領域的趨勢簡報，有望廣泛應用於行銷監控、研究追蹤、新聞彙整、日程管理等場景。

事實上，早在5月，印度媒體LatestLY便已報導xAI正在開發一項名為「Scheduled Tasks」的新功能，預計導入於Grok聊天機器人中，並支援上述定時執行與提示安排。根據該報導，使用者可於瀏覽器中輸入提示後指定執行時間，屆時系統將自動完成任務並回傳結果。該功能目前仍屬「開發中階段」，尚未在xAI官方網站或API文件中明確列出。據了解，功能有望隨未來版本Grok 3.5一併推出。
根據開發者的觀察，免費用戶每日最多可設定3項任務、每週可建立10個臨時任務；而X Premium+與SuperGrok用戶則享有更高配額與優先體驗權限。此外，付費用戶亦可搭配DeepSearch、Big Brain Mode等進階功能，提高搜尋深度與結果品質。

儘管目前尚未有官方公告公布Grok Tasks功能的上線時程，但多方報導顯示該功能已有完整設計並進入測試階段。若未來正式推出，Grok將可望成為支援外部通知、自動排程與深度查詢的AI生產力工具，為研究者、行銷人員與專業創作者帶來實質助力。

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