南投恙蟲症確診3例　議員要求加強公共空間除草

▲附著於人體下眼瞼的恙蟲。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者高堂堯／南投報導

恙蟲病疫情持續升溫，依據衛福部疾病管制署資料顯示，歷年恙蟲病通報數通常自4月開始上升，並於6至7月到達高峰；縣府衛生局指出，截至6月6日止，本縣通報個案計30例，確定個案計3例，提醒民眾注意防範。

縣府衛生局指出，恙蟲病為常見的蟲媒傳染病，由主要停留於草叢中、帶有立克次體的恙螨，伺機攀附到經過的人類或動物叮咬而傳染身上，但人為恙蟲病的偶然宿主，不會經由人直接傳染給人，恙蟎的感染主要來自動物宿主；潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，且恙蟲叮咬處通常會出現焦痂。

▲南投縣今年已有確診3例恙蟲病，衛生局籲小心防範。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局提醒，民眾如進行農務、踏青出遊、露營等戶外活動時，儘量避免接觸蟲媒孳生的草叢環境，可杜絕感染恙蟲病風險，並建議民眾在外穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴，皮膚裸露部位及衣物可使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分之防蚊藥劑，回家後應立即換洗全部衣物及沐浴。

除上述防恙方式，衛生局提醒民眾平日可針對居家環境進行滅鼠工作，並剷除住家附近、雜草道路兩旁及田埂等草叢區域以杜絕雜草叢生，避免遭恙蟲攀附叮咬而感染；南投議員張婉慈今天在縣議會縣政總質詢時，則要求縣府環保局、工務處須配合加強公共空間雜草清除作業。

衛生局說明，若發現恙蟲病病徵請儘速就醫，並主動告知是否有接觸草叢與相關活動史，以利醫師及時診斷、通報與治療；相關資訊可至疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw )查詢，或撥打防疫專線1922或本縣衛生局防疫專線049-2220904洽詢。