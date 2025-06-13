芭比也搭上AI熱潮？美泰兒將與OpenAI聯手打造智慧夥伴

▲美泰兒將聯手OpenAI打造AI娃娃 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳立言／綜合報導

知名芭比娃娃製造商美泰兒（Mattel）近日宣布，將與人工智慧領域領頭企業OpenAI展開合作，聯手開發一款具備AI對話能力的智慧玩具。這項計畫預計導入語音識別與自然語言處理技術，讓經典角色芭比進化為能夠與孩子互動的智慧夥伴，預計於2025年底前亮相。

美泰兒在聲明中指出，此次合作不僅是技術層面的結合，更標誌著品牌轉型的重要一步。透過導入ChatGPT模型，美泰兒希望讓芭比具備講故事、回答問題、甚至參與學習活動的能力，為兒童創造更豐富的互動經驗。目前產品的詳細設計與功能尚未對外公開，不過雙方透露，未來智慧玩具將依年齡層進行內容調整，並嚴格遵守隱私與安全規範。OpenAI表示，將專門為兒童設計語言模型，確保對話內容安全、正向並富教育意義。

這項合作也反映玩具市場正加速向數位與智慧化轉型。從過去以靜態陪伴為主的娃娃，如今進化為結合語音互動與學習功能的智慧裝置。美泰兒與OpenAI的合作，更被外界視為玩具業數十年來最大規模的技術突破之一。

業界推估，這款AI芭比娃娃有望在2025年底或2026年初正式上市，屆時勢必掀起一波智慧玩具熱潮。家長與教育工作者也開始關注，這類新型態玩具如何在陪伴娛樂之餘，兼顧兒童的語言發展與創造力啟發。

芭比不再只是美麗的象徵，更將成為會聽、會說、會陪伴的AI新朋友，見證玩具如何隨著時代一同成長。