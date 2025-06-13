　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

芭比也搭上AI熱潮？美泰兒將與OpenAI聯手打造智慧夥伴

▲▼孩之寶,芭比 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美泰兒將聯手OpenAI打造AI娃娃 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳立言／綜合報導

知名芭比娃娃製造商美泰兒（Mattel）近日宣布，將與人工智慧領域領頭企業OpenAI展開合作，聯手開發一款具備AI對話能力的智慧玩具。這項計畫預計導入語音識別與自然語言處理技術，讓經典角色芭比進化為能夠與孩子互動的智慧夥伴，預計於2025年底前亮相。

美泰兒在聲明中指出，此次合作不僅是技術層面的結合，更標誌著品牌轉型的重要一步。透過導入ChatGPT模型，美泰兒希望讓芭比具備講故事、回答問題、甚至參與學習活動的能力，為兒童創造更豐富的互動經驗。目前產品的詳細設計與功能尚未對外公開，不過雙方透露，未來智慧玩具將依年齡層進行內容調整，並嚴格遵守隱私與安全規範。OpenAI表示，將專門為兒童設計語言模型，確保對話內容安全、正向並富教育意義。

這項合作也反映玩具市場正加速向數位與智慧化轉型。從過去以靜態陪伴為主的娃娃，如今進化為結合語音互動與學習功能的智慧裝置。美泰兒與OpenAI的合作，更被外界視為玩具業數十年來最大規模的技術突破之一。

業界推估，這款AI芭比娃娃有望在2025年底或2026年初正式上市，屆時勢必掀起一波智慧玩具熱潮。家長與教育工作者也開始關注，這類新型態玩具如何在陪伴娛樂之餘，兼顧兒童的語言發展與創造力啟發。

芭比不再只是美麗的象徵，更將成為會聽、會說、會陪伴的AI新朋友，見證玩具如何隨著時代一同成長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
638 4 1674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時
快訊／台中30多歲男墜樓！躺大樓中庭　全身多處骨折亡
閨蜜團下跪！蔡語芯兄母遭控拿錢拔管　沉默現身相驗
快訊／11縣市豪大雨特報　下到晚上
印航11A男「創傷後失憶」！心繫同機哥哥不知噩耗
機艙內「所有東西都故障」影片流出　印航客機2hrs後墜毀
伊朗預告「嚴厲報復」！　美駐以色列使館發布警報：立即避難
雨炸高雄！幸福川水位暴漲險溢流淹宮廟　住戶驚：雨量太誇張

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

GPTs模型選擇功能上線！打造專屬任務AI更簡單更彈性

ChatGPT專案功能大升級　語音與深度研究功能同步上線

芭比也搭上AI熱潮？美泰兒將與OpenAI聯手打造智慧夥伴

從OpenAI執行長室友變成Meta王牌　汪滔和他的Scale AI是什麼來頭？

主打免費無限制使用　ManusAI推出Chat模式新功能

AI瀏覽器Dia問世　內建聊天機器人一站處理搜尋與寫作

服裝、場景、風格一鍵修改　Meta AI推出短影片編輯新功能

翻譯全網只需18天？DeepL導入NVIDIA 最新GB200晶片架構

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【火爆場面】癌末家屬門禁時間轉院爆口角　控主任恐嚇

【館長合體汪小菲】館長曝李進良牽線 跟汪小菲吃晚餐

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【泰格與雪兒】酷涼液

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

GPTs模型選擇功能上線！打造專屬任務AI更簡單更彈性

ChatGPT專案功能大升級　語音與深度研究功能同步上線

芭比也搭上AI熱潮？美泰兒將與OpenAI聯手打造智慧夥伴

從OpenAI執行長室友變成Meta王牌　汪滔和他的Scale AI是什麼來頭？

主打免費無限制使用　ManusAI推出Chat模式新功能

AI瀏覽器Dia問世　內建聊天機器人一站處理搜尋與寫作

服裝、場景、風格一鍵修改　Meta AI推出短影片編輯新功能

翻譯全網只需18天？DeepL導入NVIDIA 最新GB200晶片架構

萌汪棉被偷藏私房錢　搜出百元鈔「狗贓俱獲」滿臉不屑

提案修憲廢監察院　黃國昌：已達29人連署門檻正式送案

金秀賢搬出「國家科學調查所」：交給機構判斷真假！　律師再度出面發聲

快訊／大雷雨炸3縣市　持續1.5小時

打牛奶針昏迷！「車模林志玲」拔管不治　名醫涉過失致死列被告

中信兄弟公布下半季主題週與售票資訊！

快訊／台中驚傳墜樓命案！30多歲男躺大樓中庭　全身多處骨折亡

祥和蔬食、非常泰「九層塔」3種農藥超標　北市揪13件蔬果違規

太想吃捲餅！吃貨狗為了免費零食　深夜逃家「狂走8公里」到商店

尼克內鬨？頭牌布朗森出面回應　新主帥人選卡關遭5隊打槍

劉品言重訓「連晨翔在旁護妻」　「孕肚首曝光」小腿還是超細

AI科技熱門新聞

Apple Intelligence繁體中文即將上線

ChatGPT專案功能大升級

Dia瀏覽器內建AI一站處理搜尋與寫作

美泰兒傳將聯手OpenAI打造AI芭比

Google重大勝利！　將為OpenAI提供額外算力

Meta傳將砸重金入股Scale AI

ChatGPT推出進階語音翻譯功能

ManusAI推出「Chat模式」免費新功能

Anthropic × Cursor探討AI編碼未來

OpenAI執行長：AI將重塑人類未來

DeepL稱翻譯全網只要18天

GPT-4o疑啟動模型切換測試

Meta AI推出短影片編輯新功能

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？

更多熱門

相關新聞

Meta傳將砸重金入股Scale AI

Meta傳將砸重金入股Scale AI

Facebook母公司Meta將再度押下一步大棋。根據消息指出，Meta打算斥資近150億美元投資資料標註公司Scale AI，取得49%股權，同時邀請該公司創辦人兼執行長 汪滔（Alexandr Wang） 領軍一支名為「超級智慧實驗室」（Superintelligence Lab）的全新AI研究團隊。這項合作不僅震撼科技圈，也讓外界重新認識Scale AI這家「支撐生成式AI背後的隱形巨人」。

ManusAI推出「Chat模式」免費新功能

ManusAI推出「Chat模式」免費新功能

迪士尼與環球影業攜手提告AI製圖公司

迪士尼與環球影業攜手提告AI製圖公司

Dia瀏覽器內建AI一站處理搜尋與寫作

Dia瀏覽器內建AI一站處理搜尋與寫作

大盤四連紅6檔台股ETF收盤創新高　3檔主動式台股ETF均上榜

大盤四連紅6檔台股ETF收盤創新高　3檔主動式台股ETF均上榜

關鍵字：

芭比barbieopenAIChatGPTAI玩具

讀者迴響

熱門新聞

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

全球10年來最嚴重空難！印度客機撞學生宿舍294死

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

印度客機墜毀　「11A男乘客」奇蹟生還

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

印墜機乘客生還　自己走出殘骸影片曝光

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

印航墜機唯一倖存者　驚險逃生細節曝光

專家：熱帶低壓如山陀兒颱風第二　5縣市炸豪雨

網紅「比基尼被亂鑽」險走光！　嬌瞋：那裡沒有吃的

即／以色列空襲伊朗　全國進入緊急狀態

即／大雨狂下高雄多處積水　畫面曝

結帳信用卡刷不過「韓女團大咖成員被認出」

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

更多

最夯影音

更多

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面