同事亂炸喜帖！他苦惱「我們超不熟」怎拒絕　過來人曝經驗

▲不熟同事丟紅色炸彈，他傻眼「該怎麼處理」。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／趙蔡州報導

新人舉辦婚禮，總會寄發喜帖廣邀親友參加，不過若是發給不熟的人，恐怕會讓人相當尷尬。一名網友表示，他近日收到公司同事的喜帖，但自己跟對方的交情「真的超不熟」，讓他非常不苦惱「到底該怎麼辦」，貼文一出立刻引發網友熱議，也釣出許多過來人分享經驗。

原PO在批踢踢表示，他日前收到同事丟紅色炸彈，但他跟對方真的不熟，上班不會閒聊，也不會一起吃飯，讓他真不太想去，而且也不只他一人，這位同事也把其他不熟的人都炸了一遍，甚至剛進公司不久的人也有收到喜貼，目前已經有人答應要去了，讓他覺得有點壓力，究竟該怎麼處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出立刻引發網友熱議，「都不熟了，恐怕也不會問你怎麼沒有去，全炸也只是不要漏掉變尷尬」、「不去就早點說，別人要安排桌位，太晚說就變成是你的問題」、「不用去，會丟帖給不熟的人不外乎是亂槍打鳥，看有沒有紅包拿回點血」。

也有過來人分享經驗，「我碩班第一個月就被同學炸，裝死還一直問要不要來，包了連喜餅都沒有」、「我也被不熟的炸過，最後我600人沒到」、「我也被丟過，就坦承告知沒有空去就好了，反正又不熟，在乎對方幹嘛」。