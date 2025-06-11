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90%程式碼將由AI產生？Anthropic × Cursor大膽預測未來

▲▼ 。（圖／YouTube@anthropic-ai）

 ▲影片中探討了Cursor如何利用Claude模型構建AI編碼的未來。（圖／YouTube@anthropic-ai ）

記者吳立言／綜合報導

人工智慧正快速重塑全球軟體開發流程，其中新創公司Cursor以驚人速度成為焦點。短短一年內，其年營收就突破3億美元，並吸引全球數百萬開發者使用，成為AI輔助程式編寫領域的領頭羊。

在一支YouTube的訪談影片〈How Cursor is building the future of AI coding with Claude〉中，Cursor團隊與Anthropic成員深入分享了他們對AI編碼工具未來的觀察、產品演進歷程，以及對於軟體工程職涯的未來想像。

Cursor聯合創辦人Aman指出，Claude 3.5 Sonnet的導入是轉捩點，它使得AI能夠真正理解並同時處理多個檔案結構，從而大幅提升大型專案的開發效率。隨著新模型Opus和Sonnet 4的問世，Cursor也進一步推出背景代理（Background Agent）功能，讓AI如助理般能在開發者不操作時，自動完成PR（Pull Request）提交、錯誤排查與工具安裝。

Cursor團隊本身也使用自家工具進行開發，形成「自我迴圈」式改進模式。無論是起步階段的程式碼生成、程式錯誤分析，還是整體系統迭代，AI都成為產品優化的核心推力。其提供的功能包括：

Tab補全：協助熟悉程式碼的使用者快速輸入程式碼。

Command K編輯器：用於特定區塊或整體內容修改。

AI Agent：可操作多個檔案進行協作式開發。

背景代理：能自主追蹤、分析並處理任務，減少人工干預。
Cursor團隊指出，AI技術的進步已經讓軟體開發者的角色產生根本變化。開發者將從過去專注細節的「鍵盤打字員」，轉變為具備抽象設計與品味的「導演」。清晰、結構良好的程式碼將成為AI理解的基礎，而「好品味」將成為未來開發者的核心競爭力。

此外，AI也被視為強大教學工具，幫助新手快速理解架構、加速學習曲線。這將可能促成更多非工程背景者開始編寫、甚至客製化開發自己的工具。
Anthropic更預測，到2027年，90%以上的程式碼將由AI協助生成。屆時，軟體開發將如文書處理般普及，甚至無需具備傳統程式語言能力即可完成功能設計。

Cursor與Claude的結合，象徵著AI與工程師的關係不只是輔助，而是共創。軟體將變得更具彈性、可延展，並根據使用者需求即時調整，實現真正的「軟體隨需而生」。

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