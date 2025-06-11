500美軍在台增至1千？　國台辦：不要在台灣問題上越線玩火

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

根據美媒報導，退役美軍少將馬克·蒙哥馬利在國會指出，約有500名美軍人員在台活動，超過美方此前披露數字十倍，甚至稱將「在台美軍人數增加到1000人」，但未明確人員的身份屬性。對此，大陸國台辦今（11）日也回應，「慎重處理涉台問題，（美國）不要企圖在台灣問題上越線、玩火。」

朱鳳蓮指出，我們堅決反對美國與中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「慎重處理涉台問題，不要企圖在台灣問題上越線、玩火。」

朱鳳蓮強調，「民進黨當局應停止『倚外謀獨』的伎倆，放棄『以武謀獨』的幻想。」

另外，有陸媒提問「美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）在第22屆香格里拉對話會上稱，『中國對台灣的威脅可能迫在眉睫，如果中國企圖佔領台灣，將帶來毀滅性後果』。對此有何評論？」

朱鳳蓮指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方一些人不斷炒作所謂「中國威脅論」，渲染台海緊張，是在為干涉台灣問題找藉口，服務美國自身政治利益，我們對此堅決反對。

她也再次強調，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，停止在台海地區拱火澆油。

▲大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校 。（圖／翻攝 大陸國防部官網）

針對美國向台灣運送新一批M1A2坦克，並計劃未來4年增加對台售武，以及約有500名美軍人員在台灣活動，大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校日前也發出強烈回應。

蔣斌指出，這是由美方和「台獨」勢力主導、侵犯中方核心利益、妄圖改變台海現狀、推高台海緊張局勢的又一起實證，並且反問美方，「誰在不顧中方堅決反對一味挑釁？誰又在破壞台海穩定反覆拱火滋事？相信世人一目瞭然。我們對此強烈不滿、堅決反對。」

「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」蔣斌強調，「我們敦促美方停止與中國台灣任何形式的軍事勾連，否則只會引火燒身、得不償失。」

蔣斌也正告「民進黨當局美制武器救不了自己的命」，「倚外謀獨」注定失敗。解放軍將繼續加強練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀。