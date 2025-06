Grok AI深度整合X平台演算法　小型創作者將獲更多曝光機會

▲X推出全新演算法更新,小型創作者將享更多曝光。(圖/Grok)

記者吳立言/綜合報導

馬斯克於社群平台X(前推特)近期宣佈一項重大更新,將其自家開發的Grok AI深度整合進內容推薦演算法,旨在提升整體內容品質並改善創作者之間的曝光不均現象。此次更新特別強調對小型帳號的友善設計,業界認為此舉將對傳統社群媒體內容分發邏輯產生深遠影響。

The biggest change that people should notice as we shift the recommendation algorithm to use more of @Grok AI is that banger posts from small accounts should start showing up in your feed