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Grok AI深度整合X平台演算法　小型創作者將獲更多曝光機會

▲▼xAI,Grok。（圖／Grok）

▲X推出全新演算法更新，小型創作者將享更多曝光。（圖／Grok）

記者吳立言／綜合報導 

馬斯克於社群平台X（前推特）近期宣佈一項重大更新，將其自家開發的Grok AI深度整合進內容推薦演算法，旨在提升整體內容品質並改善創作者之間的曝光不均現象。此次更新特別強調對小型帳號的友善設計，業界認為此舉將對傳統社群媒體內容分發邏輯產生深遠影響。

X平台新推出的演算法將「內容品質」作為排序主軸，透過Grok AI模型自動識別優質創作，即使帳號粉絲數不高，也有機會出現在更多用戶的推薦資訊流中。平台強調，此舉可有效平衡過往由大型帳號壟斷曝光資源的情況，讓創作者間的競爭更加公平。更新後，用戶的推薦頁面預計將呈現出更多樣化與創新性的貼文內容，減少對高關注用戶帳號的過度依賴，也為平台注入更多元的創作能量。

此次演算法調整亦涵蓋互動機制，Grok AI將自動分析留言的價值與相關性，調整顯示順序，使高品質評論更容易被看見，藉此提升討論品質與使用者參與感。

多位觀察者指出，這次升級可望翻轉平台以往以粉絲數與影響力為主的演算法邏輯，改以創作內容本身的品質作為判準，讓更多優秀但不具名氣的內容創作者嶄露頭角。同時，此更新也呼應了馬斯克長期以來強調的「技術為本、創作者優先」政策方向，有望吸引更多創作者回流，並帶動平台廣告收益與互動指標成長。

儘管官方尚未對技術細節做出完整說明，但已有用戶回報推薦內容的變化，顯示更新機制已逐步上線。未來若Grok AI能持續進化，X平台的內容分發生態預期將更具活力與多樣性，也為整體社群媒體的推薦演算法發展樹立新標竿。

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