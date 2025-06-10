OpenAI聯合創辦人畢業演講：先開始用AI，再談選擇與未來

▲從情緒掙扎到思想突破，Ilya教學生如何面對未來世界。（圖／YouYTube@uoft）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI聯合創辦人、深度學習領域舉足輕重的科學家Ilya Sutskever，於8日在多倫多大學畢業典禮上發表了一場簡短卻深刻的演講。他沒有談論模型參數、產業趨勢或技術細節，而是聚焦在三個人生與未來的核心觀念：學會接受現實、不與情緒拉扯，理解AI為何將影響一切，並鼓勵年輕人「先開始使用AI，再談選擇與未來。」

Ilya坦承，自己在過去一年經歷了情緒上的長期掙扎。他提醒畢業生，與其和過去的懊悔或情緒對抗，不如試著專注於現實、直面當下，並努力改善現況。這種「不與情緒拉鋸」的態度，雖難實踐，卻是通往穩定與成長的開始。

談到AI的本質與未來，他提出一個簡單而有力的邏輯，「人類靠大腦學習，而大腦本質上是一台生物計算機」，既然如此，而AI作為一種數位計算機，最終將能做到人類能學會的任何事情，無論是知識、技能，還是創造力。

面對這樣的未來，學生們應該怎麼準備？Ilya給出的建議不是「選擇正確的專業」或「學會熱門技能」，而是直接而實際的一句話，「就是開始使用AI」。他認為，唯有親自體驗最先進的AI工具，並透過實際操作去感受它的能力，才能培養出真正的「AI直覺」。這種直覺，會讓人不再對AI感到恐慌，而是學會與它共存、甚至善用它。

最後他說，無論我們是否關心AI，它都會介入我們的生活，就像政治那樣。我們可以選擇無視它，但AI仍會在未來某個時刻成為你生活的一部分。正因如此，「開始使用AI」不只是個建議，而是一種新的思維與行動方式。