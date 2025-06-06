屏東砂石車對撞司機拋飛遭輾斃　里港警啟動大型貨車大執法

▲里港警分局自9日起啟動「大型貨車取締大執法」專案。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高樹鄉堤防近日發生嚴重砂石車事故，兩輛砂石車因不明原因對撞，導致其中一人被拋飛至車外，當場遭輾斃，事故情節駭人聽聞，引發社會高度關注。為防止類似事故再度發生，里港警分局自9日起啟動「大型貨車取締大執法」專案，針對轄區內砂石車違規行為展開強力取締行動。

警方指出，這次專案結合大數據分析交通事故熱時段與高風險路段，鎖定砂石車常出沒的違規熱點及鄰近飲酒場所，並於易肇事與重要聯絡道路設置封閉式或分散式路檢點，採取高密度巡查與靈活攔查策略，有效攔阻危險駕駛行為，展現維護道路安全的強烈決心。

經統計分析，里港警分局轄內114年1-5月大型貨車死傷車禍發生27件，違規取締1074件；113年同期事故發生38件、違規取締911件，取締部分增加163件。事故件數減少近三成，顯見落實執法仍具有一定防制車禍事故效果，希冀透過執法達成事故發生數下降之核心目標。



里港警分局交通組組長巴龍祥說明，本次大執法將針對大型貨車的超速、酒後駕駛、闖紅燈、無照駕駛、違規跨越雙黃/雙白線、違規超車、不依標誌標線號誌指示行駛（含禁行路段）、危險駕駛等重大違規行為進行取締，違者將依法開罰，並記點或吊扣駕照。

分局長温基興提醒，大型貨車駕駛人應遵守交通規則，行經路口或行人穿越道時應減速慢行、注意視線死角，並保持安全距離，避免因內輪差或盲區視野不良造成事故。此外，警方將持續強化科技執法與監控，確保違規者受到應有懲處。希望透過本次取締行動，提升駕駛人的守法意識，建立「人車互相尊重」的交通文化，確保道路安全，讓每位用路人都能安心行駛。