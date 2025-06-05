氣象署用「AI模型」預報颱風！3至5天路徑超準　3方面進化中

▲中央氣象署新增「AI氣象預報模型」，有助於提升預報準確率。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

颱風季將至，中央氣象署近年結合「AI氣象預報模型」，提升颱風路徑預測準確性，在預測颱風3至5天後的路徑表現特別亮眼，像是去年的凱米颱風，即在5天前就已成功預測其可能侵台的趨勢。

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氣象署於臉書「報天氣 - 中央氣象署」表示，傳統的天氣預報依賴運用描述大氣運動的數學公式，在超級電腦中大量運算來得到未來的天氣狀況，稱作「數值天氣預報」。氣象署去年起正式將「AI氣象預報模型」納入官方預報的參考工具之一，其不是靠傳統的數學公式，而是從大量歷史氣象資料中學習，找到颱風移動的潛在規律。

氣象署指出，AI氣象預報模型在預測颱風3至5天後的路徑方面，準確率經常比傳統數值天氣預報更高，像是去年的凱米颱風，即在5天前就已成功預測其可能侵台的趨勢，但AI 也還在進化中，目前對颱風強度、小範圍地形效應，或突發性強降雨等「短時劇烈天氣」的掌握仍有挑戰。

氣象署表示，現代氣象預報已不靠單一模式，而是綜合各國傳統全球數值天氣預報、大量的AI氣象預報模型，加上氣象署自研的高解析度數值天氣預報，彙整上百種模擬結果作為「大數據颱風預報」，並由資深預報員進行專業判斷，確保資訊的可靠性與可用性。

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氣象署指出，長期以來致力於提升颱風與劇烈天氣的早期預警能力，持續強化預報技術與資訊傳達，也讓颱風資訊更直覺易懂，使民眾能夠及早因應、減少災害風險，這也與世界氣象組織（WMO）近年提出的「全民早期預警（Early Warnings for All, EW4All）」理念不謀而合。

