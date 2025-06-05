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全台首創跨校AI應用與監管課程　學生跨系撰寫AI議題論文見證教育新模式

▲全台首創跨校AI應用與監管課程，學生跨系撰寫AI議題論文見證教育新模式。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲全台首創跨校AI應用與監管課程成果發表，學生跨系撰寫AI議題論文。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2025年被視為AI監管元年，隨著人工智慧技術加速滲透全球產業與社會結構，未來職場對AI素養及跨領域法規理解的需求迅速升高。由永齡基金會與財團法人人工智慧法律國際研究基金會攜手推動《AI未來應用與監管法規探索》系列課程，6月4日也發表了最新的學習成果，以第一個結合學生參與、學術交流與實作的知識共創平台之姿，為台灣AI教育寫下重要里程碑。

《AI未來應用與監管法規探索》此次的系列課程，集結了東吳大學、實踐大學、東海大學與中正大學四所大學的教學資源，匯聚超過40位AI與法規專家，打造台灣首見聚焦AI應用與法規監管的跨校共授課程。為期16週的課程，共吸引近百位來自法律、科技、管理、醫療等多元背景的學生參與。

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在6月4日於實踐大學登場的《AI未來應用與監管法規探索》成果研討會上，與會致詞的來賓們包括了財團法人人工智慧法律國際研究基金會董事長朱兆民、實踐大學董事長謝孟雄、台灣刑事法學會榮譽理事長甘添貴、高雄大學前校長黃英忠、法務部政務次長黃世杰、台灣永續能源研究基金會秘書長周麗芳，以及立委葛如鈞致等人。

▲全台首創跨校AI應用與監管課程，學生跨系撰寫AI議題論文見證教育新模式。（圖／記者陳弘修翻攝）

研討會上的四大學生論文主題場次，內容涵蓋AI驅動與永續治理、AI醫療與法律治理、AI應用與風險監管和生成式AI與法規監管。學生來自不同科系背景，從AI永續治理、AI技術、法律制度、產業應用到倫理風險等面向切入，深入撰寫研究論文並於會中簡報，展現跨域整合與應用潛力，而部分代表性研究成果則有蕭佳敏-「人工智慧應用於醫療體系淨零碳排治理之挑戰」、黃立婷 -「醫療照護機器人運用在精神疾病之法律探討」、  謝宜甄、巫亮葳-「生成式 AI 運用對人類心理健康的影響」、吳嘉吟、傅奕雯 -「投資理財APP的風險與法律治理」、  吳亭亭 -「生成式 AI 運用於廣播業衍生之法律議題」

對此，財團法人人工智慧法律國際研究基金會執行長張麗卿表示，AI已不僅是科技發展議題，更是社會制度與法律文化的新挑戰，希望透過這樣的跨校課程與研討會平台，激發青年學子在AI素養與法治領域的參與，進而建立台灣具國際觀與在地實踐力的AI治理模式。

張麗卿也強調，隨著AI治理浪潮席捲全球，本次研討會象徵台灣在科技與法律交界處邁出的重要一步，未來該系列課程也將轉化為開放式線上學習平台，擴大教育效益，持續為台灣培育兼具科技素養與法律倫理的未來人才。

▲全台首創跨校AI應用與監管課程，學生跨系撰寫AI議題論文見證教育新模式。（圖／記者陳弘修翻攝）

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