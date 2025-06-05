Claude Code擴大開放至Pro用戶　終端機開發體驗全面升級

▲Claude Code現已開放給Pro訂閱用戶。（圖／ANTHROPIC）

記者吳立言／綜合報導

美國人工智慧公司Anthropic今（5日）宣布，針對Claude Pro訂閱用戶正式開放「Claude Code」功能，讓開發者能在終端機內直接與Claude互動進行編碼、除錯、專案分析等工作。

這款被稱為「最強AI編程智能體」的工具，內建Opus 4模型，主打對大型程式碼庫的深度理解與改寫能力。開發者只需安裝Node.js 18以上版本，再透過終端指令「npm install -g @anthropic-ai/claude-code」即可啟用。它支援多種任務，從撰寫ASCII音樂畫布應用、重構整個程式架構，到自動提交GitHub PR，皆可輕鬆完成。

「Claude Code」功能亮點：

完整理解大型程式碼庫架構：能即時生成專案總覽與說明，例如曾分析Excalidraw白板工具的所有元件與技術棧。

跨檔案自動改寫：根據邏輯關係調整多個檔案內容，並能遵守使用者指定的編碼風格。

命令列原生互動：無需切換介面，在CLI內即可完成整個開發與測試流程。

與IDE與雲端工具整合：支援VS Code、JetBrains、GitHub、AWS、Terraform等平台。

目前Claude Code已被Figma、Ramp、Intercom、Stubhub等公司內部採用，用於自動化測試、模型部署與資料分析等流程。開發者也可透過 SDK 擴充自訂指令，或於GitHub Actions自動執行。

創辦人Boris在官方影片中透露，Claude Code是從Anthropic工程師內部需求出發而誕生的工具，初衷是「讓每位開發者都能有一位可靠的AI搭檔」，並強調終端機之所以被選為載體，是因為「它是最自由且最不干擾創作流程的環境」。