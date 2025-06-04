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王文洋包養產子案開庭　女大生現身法院畫面曝光！

自稱替王文洋生兒子的宋女穿連身洋裝、戴帽子及墨鏡至法院作證，強調兒子是王文洋親骨肉。

▲自稱替王文洋生兒子的宋女穿連身洋裝、戴帽子及墨鏡至法院作證，強調兒子是王文洋親骨肉。

圖文／鏡週刊

本刊5月獨家揭發身價千億的宏仁集團總裁王文洋包養宋姓女大生後，以每次10萬元代價無防護發生關係近10次，宋女自稱為王產下1子，由宋女的媽媽提告要求確認小孩與王文洋有親子關係，台北地院今（4日）傳喚宋女作證，王文洋則委任律師出庭，拒付宋女要求逾10億元和解金，宋女主張，孩子就是王文洋親骨肉，庭訊約1小時結束。

宋女身高嬌小、皮膚白皙，今出庭時手拿名牌包，穿著保守，戴著大口罩、帽子及墨鏡，包得密不透風，但豐腴有緻的好身材仍藏不住，遠遠走進法院時即開始引不少人側目，走近法院後，有洽公民眾從她身邊經過時還發出「哇」的讚嘆聲。

宋女的媽媽提告指出，女兒與王文洋5年多前發生多次關係後，為王生下一名男孩，後來小孩由外婆照顧，由於已到了要上小學的年紀，女方希望孩子能認祖歸宗，要王文洋出面負責，宋女指控王文洋罵她是妓女，王不承認孩子是親骨肉，日前調解庭時王不願與男孩驗DNA，女方提出逾10億元和解金也遭拒，宋媽媽因此由律師聲請傳喚女兒作證，要證明外孫的確王文洋的骨肉。

確認親子關係最快的方式是進行DNA鑑定，只要相符，即可確定親子關係存在，或依據《民法》第1065條規定，若宋女及其母親能提出男童曾受王文洋撫育的事實，如王曾給付男童生活費、學費等支出，法院也可據此認為有「認領」的事實，進而判決親子關係存在，一旦男童獲判與王文洋的親子關係存在，在法律上即成為王文洋的非婚生子，可要求父親付扶養費至成年，也可取得家族財產的繼承權。

宋女20多歲，長相甜美，曾在aSugarDating交友網站、也就是俗稱的「包養網站」刊登徴友訊息，自稱23歲學生妹，要求幫她完成學業，身高163公分，至於零用錢的需求可商議，宋女主張，雙方在王的住家及辦公室發生多次關係。

王曾送她瑞士名錶、愛馬仕柏金包及卡地亞戒指，還答應她產子後一年付200萬元，直到孩子20歲成年為止；如今小孩生了，雙方鬧翻臉，王更辱罵她是妓女，宋女指王文洋自私，不但曾與她發生關係近10次，就連經期來了也要親熱，因此決定對簿公堂。


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