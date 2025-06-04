追贓效率破表！士林分署再拍DIOR、LV精品　臺雅案贓物6/10開搶

▲士林分署本月10日將拍賣詐騙臺雅集團前董事長50億的女子羅佩雯與餐飲大亨鄭淳駿的精品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

曾以「機票投資」、「移民管道」詐騙臺雅集團前董事長沈裕雄逾50億元的羅佩雯與鄭淳駿，其奢華贓物繼首場拍賣後將再度開標。士林分署預告，6月10日舉辦第2場名牌精品拍賣會，釋出42件尚未標脫物件，包括市價近2千萬元的DIOR手錶與耳環套組，底價不到千萬。

全案由台北地檢署檢察官郭盈君指揮新北市調查處偵辦，於今年2月、3月間對羅佩雯及其親友住所展開搜索，查扣其以詐得資金購置的大批精品與藝術品，並發現羅女將贓款移轉至前夫及兄嫂名下，在台中七期開設高級火鍋與甜點店，生活鋪張奢華，宛如「台版寄生上流」。

▲士林分署將於本月10日再次釋出尚未拍定的42件物件 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署指出，首場拍賣已於5月20日舉行，當日共拍定106件物件，包括LV夢幻化妝台、LV硬箱塔及「路易威登之家」巴黎凡登廣場造型首飾盒等高單價精品，總拍定金額達1,407萬餘元，拍賣所得全數移交台北地檢署保管，以利後續沒收及求償程序。

鑑於首場反應熱烈，士林分署將於本月10日再次釋出尚未拍定的42件物件，包括最受矚目的DIOR頂級手錶與耳環組，結合璀璨寶石與精緻工藝，藝術與收藏價值兼具，底價不到千萬元即可競標。其他拍品還包括兩只愛馬仕鑽錶、一條LV鑽石項鍊，皆以數十萬元起標，極具投資潛力；另有知名藝術家林海容的6幅畫作，如《唱盡人間QQ事》、《革命舞者》、《練氣功》等，備受藝壇矚目。

本次拍賣會將於6月10日上午9時起開放現場登記，10時準時開標。應買人須攜帶身分證辦理登記，並領取號碼牌方可入場參與競標。拍定後須當場付款，可選擇信用卡刷卡或現金繳納，惟單筆金額達50萬元以上者，須以匯款方式支付，不得以現金結清。詳細拍賣品項及清單可掃描官方QR Code查詢，或至士林分署網站（http://www.sly.moj.gov.tw）查閱。