詐團房貸軍師黑吃黑850萬　「奢豪背骨仔」被抓包丟醫院離奇亡

▲黃姓男子涉嫌詐團黑吃黑，還提醒被害人不要再受騙，被詐團成員痛毆一頓搶走財物。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北黃姓男子參與詐騙集團，負責被害人辦理房子抵押貸款時，不但私吞850萬元，還提醒被害人小心受騙，詐團得知後氣炸，約出黃男痛打一頓，搶走金飾以及上百萬元現金，後來受騙被害人提告，台北地檢署4日將李男子為首的7名詐團成員，依強盜等罪提起公訴，同樣涉犯詐欺罪的黃男卻在案件偵結前，被人丟包在高雄醫院急診室離奇死亡，因此獲不起訴處分。

年約40歲的黃男本身從事土方事業，因為熟悉民間土建貸款流程且口才又好，被詐團看上，負責介紹被害人處理抵押貸款事務，據了解，黃男按比例收取詐騙所得後，大多用在購買黃金項鍊首飾戴在身上，加上黃男平常喜歡住在高檔酒店，還會聘請司機開車接送，出入十分奢華。

2024年間，有2位民眾因誤信網路交友詐騙，散近千萬存款投資虛擬貨幣後，還想拿房子貸款加碼，黃男被詐團指派協助2名被害人與代書簽約辦理抵押登記，黃男完成任務後，另外私約2人繼續辦理二胎房貸500萬、350萬元交給他，並假意詢問被害人先前貸款目的，告訴被害人投資虛擬貨幣可能是詐騙手法，錢都拿不回來。

詐團機房成員後續想再訛詐這2名被害人時，發現被害人態度轉趨強硬，詢問之下發現是黃男從中作梗，還私吞二胎房貸850萬元，詐團李姓主嫌不滿黃男的背骨行徑，約黃男到酒店見面，眾人痛毆黃男並搶走金飾後，押著黃男到大直萬豪酒店間取得150萬元現金，再逼黃男簽下本票才放人。

檢警根據受騙民眾報案，循線找出多名詐團成員並拘提到案，其中罹患心血管疾病的黃男獲交保後，在2024年4月間，突然被2名友人帶到高雄楠梓區健仁醫院急診室後丟包，黃男因到院前已失去生命跡象不治，檢警相驗並無外傷因此排除他殺，不過找到丟包黃男的2名男子並查獲槍彈及毒品，正另案偵辦中。