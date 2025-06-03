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薪水80K！台北精緻女月花17萬　網見「1花費」傻了：當手搖喝嗎

月薪80K…台北精緻女開銷17萬　網見明細傻了：保養品當手搖喝？

▲台北一名33歲女子的生活超「精緻」。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

現代人生活步調緊湊，許多人講究「精緻」。就有一名男網友分享，他看到台北一名「精緻女孩」每月的開銷，從頭到腳的花費，以及三餐、交際應酬等，竟高達17萬。貼文一出，也吸引許多網友留言討論各項開支花費，「保養品每個月5000是怎樣，是把保養品當手搖茶喝掉嗎」、「身為一個台中精緻女覺得超貴，好可怕，不過我還不用醫美」。

原PO在Dcard以「台北精緻女生的月開銷」為題發文，表示之前看到有位台北33歲女生分享自己的每月開銷，這名精緻女住在市中心的新大樓，空間20坪以上，租金含管理費、雜費，費用55000元；飲食28000元，包括每月大餐4000元、每周和朋友聚會3次，一餐大約1000元，但為了控制體重，並非一天吃3餐。

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原PO指出，女子平常搭Uber為主，偶爾才搭公車，花費16000元。每月花4000元買衣服，保養手指2000元、腳趾2000元、睫毛2000元，還有醫美8000元，買保養品5000元，總共23000元。

另外，女子每年出國旅遊3趟，1趟約10萬，國內旅遊3趟，1趟約2萬，都是四、五星級的飯店，還有會去按摩，2次花費4000元，娛樂部分總共32000元。至於其他雜支大約16000元，不一定買精品包，總額17萬。

原PO透露，女子月薪8萬，差額主要是爸媽金援，還有男友和朋友的幫忙，原則上是月光族，或者剩沒多少，「跟大家了解的是不是差不多？」

貼文一出，網友紛紛大開眼界，「我是流浪漢？」「…這叫富二代吧，有家人靠什麼精緻女」、「這是貴族世家了吧，我整個月才2萬多」、「錢很難賺，台北人好有錢」、「保養品每個月5000是怎樣，是把保養品當手搖茶喝掉嗎？」

不過，也有人認為這是「假精緻」，沒錢卻裝逼，「身邊家有超多金礦的，基本上都很講究健康自然養生，花最多就是在吃有機健康食品和醫院健檢、出國旅遊或投資」。

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