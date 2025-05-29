再提台灣AI核心地位！黃仁勳：台積美廠代工輝達晶片　盼年底量產

▲黃仁勳在財報會議中提及台灣對AI領域的重要意義。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

輝達（Nvidia）在當地28日舉行財報會議，執行長黃仁勳指出，儘管美國對中國實施晶片出口管制，但中國仍是全球最大的AI市場之一，對全球AI競爭具有關鍵意義，強調美國應重新審視相關政策。黃仁勳也提及台灣在全球AI產業鏈中的核心角色，包括輝達與台灣政府合作設立首座「AI工廠」，顯示台灣在AI基礎建設中的戰略地位。

據金融網站Investing.com整理的逐字稿，輝達在2025年的第一季度交出優異成績，非GAAP每股盈餘達0.81美元，合併營收達440.6億美元，超出了市場預期。然而，黃仁勳表示，美國對中國祭出的出口管制，導致輝達無法在中國銷售Hopper晶片與數據中心產品，並因此對庫存進行數十億美元減值。

黃仁勳指出，中國擁有全球一半的AI研究人員，限制美企進入中國市場將削弱美國在全球的技術主導權，強調「問題不在於中國是否會擁有AI，而是該市場是否會在美國平台上運作」。此外，他也強調開源AI模型的重要性，特別提到中國的DeepSeek和QN模型具備高度競爭力，在全球迅速被採用。

▲黃仁勳透露，輝達將持續與台灣企業合作。（圖／VCG）

黃仁勳指出，推理型AI需要極大量的計算資源，將推動AI基礎設施快速擴張，而美國應致力於成為開源AI的主要平台，與全球頂尖開發者，包括中國開發者，建立合作。針對AI基礎設施與本土製造，黃仁勳表示支持美國總統川普推動的先進製造政策。

他透露，輝達正與台積電合作，在亞利桑那州建設6座晶圓廠和2座先進封裝廠，以便為輝達代工晶片。黃仁勳透露，相關工廠目前已進入製程驗證階段，預計年底即可量產。此外，輝達也在德州與鴻海、緯創合作建造AI超級電腦工廠，「我們的目標是一年內在美國生產晶片和超級電腦。」

黃仁勳特別強調台灣在AI產業的角色，宣布輝達與台灣政府及富士康合作，設立台灣首座AI工廠，進一步強化台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位。他也提到近期在瑞典、日本、印度等地推動AI基礎建設，顯示主權AI已成為輝達下一階段的成長引擎。