NotebookLM手機版再升級 　聊天不再消失、預告支援批量導入連結

▲NotebookLM宣布更新，手機版穩定性與視覺設計雙升級。（圖／Appstore）

記者吳立言／綜合報導

由Google支援的AI筆記助理應用NotebookLM，在經歷近期用戶湧入後，於今（28日）釋出手機應用程式的重大更新，進行多項細節調校與穩定性強化，涵蓋聊天穩定性、資料來源處理、視覺介面與多語系支援等四大面向。

NotebookLM團隊於官方 X（前推特）表示，這次更新重點在於「修復多項錯誤並提升效能」，特別針對用戶反映的「聊天紀錄消失」、「新增來源時出錯」等問題進行修復，也優化了部分中小尺寸螢幕上的操作體驗。主要更新亮點如下：

聊天系統強化

＊修正聊天紀錄及描述偶爾消失的問題

＊降低新增來源時的錯誤率與網路逾時問題

資料來源處理更穩定

＊解決上傳大文件時造成閃退的錯誤

＊修正「來源上限為 0」的異常提示

小螢幕裝置的來源界面顯示更佳

視覺與無障礙介面調整

＊深色模式下的專案分頁與動畫更順暢

＊播放與工作室區段圖示更清晰

＊支援大字體設定，提升易讀性

整體效能與穩定性

＊解決多項導致閃退的錯誤

＊音訊播放時，媒體控制通知更穩定

＊修正語系在部分語言上的顯示錯誤

Can you allow bulk import with links for websites and YouTube vids? I’d love to be able to paste a list of comma-separated links and the app would import them into a notebook. — Stanley (@stanley_acc) May 27, 2025

此外，對於使用者提出希望支援「網站與YouTube批量導入」的建議，NotebookLM團隊也回應「即將推出」，預告未來版本將加入更多高效率導入功能。使用者可透過應用內建回饋機制、官方Discord或社群標註@NotebookLM提出建議。團隊也強調會持續傾聽用戶聲音，推動未來更多優化。