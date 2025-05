NotebookLM手機版再升級 　聊天不再消失、預告支援批量導入連結

▲NotebookLM宣布更新,手機版穩定性與視覺設計雙升級。(圖/Appstore)

記者吳立言/綜合報導

由Google支援的AI筆記助理應用NotebookLM,在經歷近期用戶湧入後,於今(28日)釋出手機應用程式的重大更新,進行多項細節調校與穩定性強化,涵蓋聊天穩定性、資料來源處理、視覺介面與多語系支援等四大面向。

NotebookLM團隊於官方 X(前推特)表示,這次更新重點在於「修復多項錯誤並提升效能」,特別針對用戶反映的「聊天紀錄消失」、「新增來源時出錯」等問題進行修復,也優化了部分中小尺寸螢幕上的操作體驗。主要更新亮點如下:

聊天系統強化

*修正聊天紀錄及描述偶爾消失的問題

*降低新增來源時的錯誤率與網路逾時問題

資料來源處理更穩定

*解決上傳大文件時造成閃退的錯誤

*修正「來源上限為 0」的異常提示

小螢幕裝置的來源界面顯示更佳

視覺與無障礙介面調整

*深色模式下的專案分頁與動畫更順暢

*播放與工作室區段圖示更清晰

*支援大字體設定,提升易讀性

整體效能與穩定性

*解決多項導致閃退的錯誤

*音訊播放時,媒體控制通知更穩定

*修正語系在部分語言上的顯示錯誤

Can you allow bulk import with links for websites and YouTube vids? I’d love to be able to paste a list of comma-separated links and the app would import them into a notebook.