OpenAI Codex登陸ChatGPT iOS App　支援程式碼即時編輯與推送

▲Codex現已整合至ChatGPT iOS應用程式。(圖/OpenAI)

記者吳立言/綜合報導

隨著生成式人工智慧在各行各業的應用持續拓展,程式開發也進入了全新的行動時代。OpenAI 今(20日)宣布,旗下的AI開發助手Codex現已整合至ChatGPT iOS應用程式,讓開發者不需電腦,也能直接在手機上進行程式碼修改、推送變更、檢視差異,甚至啟動任務。

這項整合功能的推出,意味著開發工作不再受限於特定裝置與時間,使用者只需透過手機即可完成許多過往需在桌機上進行的作業。特別的是,Codex現也支援iOS的「鎖定畫面即時活動」,能即時追蹤任務狀態,進一步提升效率。

OpenAI開發者帳號表示,若想在iOS App中啟用Codex,使用者需先在ChatGPT的網頁版設定完成啟用,之後便能在App中看到Codex功能出現。這項設計確保使用體驗的流暢與一致。

.@NachoSoto builds faster with Codex, kicking off tasks from his phone and starting every change with a PR already drafted. pic.twitter.com/212QXImVMb