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OpenAI Codex登陸ChatGPT iOS App　支援程式碼即時編輯與推送

▲codex。（圖／OpenAI）

▲Codex現已整合至ChatGPT iOS應用程式。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

隨著生成式人工智慧在各行各業的應用持續拓展，程式開發也進入了全新的行動時代。OpenAI 今（20日）宣布，旗下的AI開發助手Codex現已整合至ChatGPT iOS應用程式，讓開發者不需電腦，也能直接在手機上進行程式碼修改、推送變更、檢視差異，甚至啟動任務。

這項整合功能的推出，意味著開發工作不再受限於特定裝置與時間，使用者只需透過手機即可完成許多過往需在桌機上進行的作業。特別的是，Codex現也支援iOS的「鎖定畫面即時活動」，能即時追蹤任務狀態，進一步提升效率。

OpenAI開發者帳號表示，若想在iOS App中啟用Codex，使用者需先在ChatGPT的網頁版設定完成啟用，之後便能在App中看到Codex功能出現。這項設計確保使用體驗的流暢與一致。

OpenAI此前也展示開發者實際應用案例，如工程師@NachoSoto就分享，他現在可以透過手機快速啟動任務，並自動產出初步Pull Request（PR），大幅提升了工作流程的靈活性與效率。

這項更新不僅讓Codex功能變得更貼近現代開發者的需求，也標誌著ChatGPT正積極朝向「開發工具整合平台」的方向演進。

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