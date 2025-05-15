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GPT-4.1重磅登場！一次看懂新版本7大升級重點

▲▼ 。（圖／OpenAI）

▲GPT-4.1開放使用，支援128K上下文、語音與影像互動。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI今（15日）正式宣布，旗下旗艦語言模型更新為GPT-4.1。這次升級不僅提升了模型整體性能，還大幅強化多模態理解、語音互動體驗，以及長上下文記憶處理能力。新模型已於當天起整合進ChatGPT，且免費用戶也能體驗這款「準GPT-5」等級的智慧助手。

GPT-4.1是 OpenAI最新一代的語言模型，與2023年底推出的GPT-4 turbo相比，這次更新著重於反應速度、指令理解、邏輯推理與多模態能力的全面優化。根據官方說明，GPT-4.1將成為ChatGPT所有使用者的預設模型，免費方案使用者從即日起即可體驗，付費用戶則維持GPT-4.1並擁有額外功能如自訂GPT與記憶功能。

※GPT-4.1 七大亮點：

◆反應更快、錯誤更少：比 GPT-4 turbo 更穩定，減少幻覺生成與邏輯錯誤，且推論速度提升，提升用戶體驗。
◆128K 超長上下文仍保留：可一次處理長達 300 頁以上的文件，利於閱讀技術文獻、長篇對話或編碼專案。
◆更強的程式理解與Debug能力：可處理更多元的程式語言與框架，並能逐步分析錯誤邏輯，適合開發者使用。
◆語音模式全面升級：支援語音即時對話，提供更自然的語音助手體驗。支援五種聲音選項，將於未來幾週開放給Plus用戶。
◆強化影像理解能力：可針對圖片內容進行深入分析，例如解讀圖表、看懂截圖或手寫筆記。
◆更人性化的指令理解：對複雜、模糊、口語化的語句有更強的理解能力，指令反饋更貼近人類溝通邏輯。
◆記憶功能逐步開放：GPT-4.1 將能「記住你是誰」，可記錄姓名、語調偏好、過去任務等，記憶可隨時查看與關閉。

OpenAI並未透露GPT-4.1是否為一個全新架構，或僅是GPT-4 turbo的持續調教版本。不過從功能面來看，GPT-4.1已具備類GPT-5的任務解決能力，尤其在多輪推理、工具使用與模態整合上，展現出OpenAI逐步邁向AGI的佈局節奏。

此外，GPT-4.1能夠結合OpenAI系統內的工具使用，包括程式碼解譯器（Code Interpreter）、瀏覽器工具與DALL·E圖像生成功能。這些工具目前仍限定在Plus方案中提供。
GPT-4.1的問世，象徵生成式AI進入更穩定與實用的階段，從「會說話」進化為「能理解、能行動」。OpenAI表示將持續以安全與多元性為核心，推動下一步模型發展。對創作者、開發者或教育工作者而言，GPT-4.1無疑是一款值得深度探索的新夥伴。未來數週內，語音模式與記憶功能也將逐步開放，使用者不妨即刻上線體驗這位升級版AI助理的實力。

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