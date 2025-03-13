台中15歲少女劈腿網友　被拍淫照餵毒囚禁

▲少女劈腿網友，欲分手被以性愛影片逼迫繼續上床，險淪為性奴，台中地院重判惡狼網友，得入獄服刑8年半。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台中市一名15歲的C姓少女，背著男友與成年的陳姓網友發生性關係，欲分手時竟遭陳男以性愛影片威脅，逼迫繼續上床，並被餵食毒品，且遭囚禁，險淪性奴。案經台中地院審理，法官依《對少女犯強制性交》等多項罪名重判陳男，其中，得易服社會勞動的有期徒刑部分，應執行1年；不得易服社會勞動部份，應入監執行8年6月，可上訴。

已有男友的C姓少女，去年4月透過網路遊戲認識成年的陳男，她劈腿與陳發生性關係兩次，之後C想分手，陳男約炮遭她放鴿子，男方大怒，發簡訊威脅少女，表示要把兩人做愛之事告訴少女的母親與男友，甚至散佈性愛照片。

C少女心生恐懼，去年6月5日，被迫精心打扮到陳男住處，與他做愛，卻遭拘禁，被控制期間，陳男強迫少女吸食安非他命，並側錄兩人性愛影片；隔日凌晨2點，因少女用手機傳訊息給男友，引發陳男不滿，奪走她的手機，斷絕其與外界聯繫。

一直到當天清晨8點多，C少女再三懇求，保證一定會遵守見面協議，陳男才放人；但6月9日陳男擔心C反悔，脫離其掌控，於是傳簡訊威脅她，內容包括：「逼我拿影片給他（C母）看嗎？」「我也會毀了妳」「上傳後會很有趣」「我讓妳紅翻天」「汽車旅館那支留著，慢慢爆出來」「給你男友看」。

如此沒完沒了的恐嚇，C少女無法承受，在父母陪同下報案，警方很快查扣影片等證物，將陳男移送法辦；案經台中地院合議庭審理，陳男坦承部份犯行，辯稱少女並沒有拒絕與他發生性關係，也同意攝影，但不能拍到臉；但少女堅稱本想分手，但陳男威脅要將她劈腿之事告訴男友及母親，她更擔心影片外流，無法做人，只好依照其指示，到陳男住處與他做愛。

法官認定6月5日在陳男住處發生性關係與拍攝性愛影片，係受威脅，被逼赴約。合議庭審酌被告雖坦承部分犯行，迄今仍未與少女家長和解，不宜輕縱，在少女劈腿，自願與他做愛部份，依《對14歲以上未滿16歲少女為性交罪》判處徒刑5月兩次。

逼迫C到其住處性侵部份，依《對少女犯強制性交罪》判刑3年8月；拍攝性愛影片，則依《以違反本人意願之方法使少女被拍攝性影像罪》判刑7年8月；逼迫少女吸毒部份，依《成年人對未成年人轉讓第二級毒品罪》判刑10月，搶手機、控制少女行動，依《成年人故意對少年犯私行拘禁罪》判刑5月、《成年人對少女犯強制罪》判刑7月，其中，得易服社會勞動的有期徒刑部分，應執行1年；不得易服社會勞動的有期徒刑部分，應執行8年半，可上訴。

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