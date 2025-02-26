調查官余正煌50萬交保　投資失利疑「洩個資」遭檢舉

記者劉昌松／台北報導

調查局新竹市調站調查官余正煌3年前與前新竹市長林智堅為了論文抄襲案對簿公堂，沒想到在差不多同一時期，余正煌跟著軍職女性友人范凌玉等人一起投資，共損失約千萬元，余等人不甘心想討債，意外引發有民眾懷疑自己個資遭調查局外洩疑雲，台北地檢署25日兵分多路搜索約談相關涉案人後，26日凌晨依《個資法》、《銀行法》等罪諭令余正煌等4人分別以10萬到50萬元不等交保。

▲調查官余正煌疑因投資失利想討債，被檢舉涉嫌違反《個資法》。（圖／記者劉昌松攝）

林智堅2022年參選桃園市長時，被爆台大碩士論文疑涉抄襲，延伸出林智堅與台大學長余正煌互控抄襲的案件，後來林智堅的台大學位遭撤銷，2人的《著作權法》等官司達成和解，林智堅捐款30萬元做公益，余正煌撤告。

據了解，余正煌的女性友人范凌玉在2020年間，透過軍中學長侯俊榮認識招攬投資的陳柏銓，余正煌也跟著投入了數百萬元，當時由侯俊榮和陳柏銓一起簽了近千萬元的本票，作為投資擔保返還，後來余等人投資失利，這張本票在2022年間輾轉落入其他債主手中，侯俊榮開始遭追討債務。

在這場投資糾紛中，有當事人懷疑自己的個資遭外洩，因此提出檢舉，檢調獲報後，由台北地檢署檢察官陳雅詩指揮調查局台北市調處展開偵辦，並在25日搜索約談後，余正煌被依違反《個資法》等罪嫌，諭令50萬元交保，侯俊榮等3人依《銀行法》交保10萬到30萬元，范凌玉則獲請回。