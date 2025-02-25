　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／兒夜店殺警！「易淑寬+3監所人員」疑涉貪瀆　廉政署問話中

▲▼夜店殺警案被告易寶宏報到入監。（圖／記者楊佩琪攝）

▲易寶宏犯下夜店殺警案，母親易淑寬今遭約談。（圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧、黃哲民、戴若涵／桃園報導

資深女星易淑寬的兒子易寶宏2014年犯下夜店殺警案，遭判9年定讞，先前在台東武陵外役監服刑，被爆料回家如度假，曝光後遭取消資格，解送一般監獄執行，當時爆出台北監獄2名承辦人員疑似貪瀆案。而桃檢25日約談當年的3名承辦人員，並指揮廉政署搜索台北監獄、易淑寬住家等處，目前總共4名被告、3名證人已在廉政署接受問話。

易寶宏2014年犯下夜店殺警案，遭判刑9年定讞，並於2019年6月入監服刑，他在監執行2年半後，於2022年1月提出外役監遴選的申請，經半數出席委員表決同意後，移入外役監服刑，但他卻在服刑返家探視的時間，用臉書標記特種行業並宣傳，還違規與友人在外飲酒，拍照上傳臉書，遭取消外役監服刑資格並解送一般監獄執行。

另外，又爆出易寶宏經外役監審查時，台北監獄的承辦人員在評分表中「再犯風險」欄位，竟未勾選毒品前科，讓易寶宏拿到滿分100分，外界質疑承辦人員是否涉及貪瀆問題。

桃園地檢署25日指揮廉政署搜索台北監獄，並約談當年承辦易寶宏被選到外役監的3名人員，易淑寬也在約談名單中，要釐清調查選任過程有無涉及弊端，目前總共4名被告、3名證人已在廉政署接受問話。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
NONO出庭2小時「鬆口提一請求」　吹哨者怒：真不是男人
1歲嬰燒到42度！　染A流住院4天亡
「臺澎三號」全斷！　詭異貨輪8陸籍船員被帶回
「最美MC」不當台鋼團長了！鄭重道歉：我自以為是
限時賣28天！麥當勞「15層無敵大麥克、香雞大麥克」回來了
後悔換一堆日幣！他訴苦「日人在失去服務精神」：很多沒耐性

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中16歲少年雙載遇逆向女　機車「蓋棉被」重摔！驚險影像曝

嘉義罷免又爆造假！逾20人遭冒名連署　王美惠轟：等同詐騙集團

12強後挨告賭博　莊瑞雄現身北檢一派輕鬆：不用懷疑！

具中資背景！詭異貨輪疑拖斷「臺澎三號」海纜　8陸籍船員被帶回

快訊／基隆男修欄杆失足墜樓！妻伸手救人慘骨折　雙雙送醫

竹聯幫「么么」告別式在即！北投分局大掃黑　破獲33案逮8嫌

員林鬧區半夜鬥毆！短髮女幫女友出頭　狠扯17歲少女頭砸地

新莊警5天破2起槍枝買賣逮4嫌！扣2把衝鋒槍+手槍　壓制畫面曝

快訊／兒夜店殺警！「易淑寬+3監所人員」疑涉貪瀆　廉政署問話中

獨／全台最大重劃區地主！前立委楊文欣癌逝　享壽64歲

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

台中16歲少年雙載遇逆向女　機車「蓋棉被」重摔！驚險影像曝

嘉義罷免又爆造假！逾20人遭冒名連署　王美惠轟：等同詐騙集團

12強後挨告賭博　莊瑞雄現身北檢一派輕鬆：不用懷疑！

具中資背景！詭異貨輪疑拖斷「臺澎三號」海纜　8陸籍船員被帶回

快訊／基隆男修欄杆失足墜樓！妻伸手救人慘骨折　雙雙送醫

竹聯幫「么么」告別式在即！北投分局大掃黑　破獲33案逮8嫌

員林鬧區半夜鬥毆！短髮女幫女友出頭　狠扯17歲少女頭砸地

新莊警5天破2起槍枝買賣逮4嫌！扣2把衝鋒槍+手槍　壓制畫面曝

快訊／兒夜店殺警！「易淑寬+3監所人員」疑涉貪瀆　廉政署問話中

獨／全台最大重劃區地主！前立委楊文欣癌逝　享壽64歲

積極約見面！交友軟體認識酒店男模　他揭「詐騙4招」：戶頭剩63元

合法持有祖厝地上權遭強拆惹議　竹東謝家悲訴：願是最後一個受害者

台鐵深澳線邊坡改善完工　明天起全線恢復行車

急診塞爆高雄找解套！陳其邁：擴增重度級急救責任醫院

林昀儒世界排名小升1名！17歲新星葉伊恬逼近百名大關

台中16歲少年雙載遇逆向女　機車「蓋棉被」重摔！驚險影像曝

南韓高速公路坍塌搜救完畢　陸媒：2名中國工人遇難

路透：中企採DeepSeek模型　輝達H20晶片訂單暴增

NONO出庭2小時「鬆口提一請求」吹哨者怒了！開罵：真不是男人

大谷翔平合影229公分NBA落選新秀　球迷驚呼：居然變小了

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

社會熱門新聞

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

即／藝人易淑寬疑涉貪瀆案！今驚傳遭搜索約談

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

即／台中新光三越遭通報飄瓦斯味！消防又衝現場

逾億選舉補助款　柯文哲出招防陳佩琪攔胡

盜版87楓之谷海削1.2億　線人「自爆」私服團滅

即／彰化最大爛尾樓拆除出人命　男14樓墜落爆頭亡

新竹棒球場外野開挖　驚見大祕寶曝光

李威教唆信徒涉傷害致死　30萬交保

即／樹林彩券行20億頭獎　店家曝：中獎人未聯絡

快訊／兒夜店殺警！「易淑寬+3監所人員」廉政署問話中

去年低調完婚！7旬金錢豹董座偕小24歲嬌妻亮相

即／新竹棒球場挖出大量廢棄物！　檢方分案要查了

女遭虐死原因曝　王薀不爽離婚費少百萬

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

即／藝人易淑寬疑涉貪瀆案！今驚傳遭搜索約談

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

即／台中新光三越遭通報飄瓦斯味！消防又衝現場

威力彩1注獨得20億大解密！　台彩驚：第一次看到這樣買

快訊／不如歸去！　吳春城質詢突請辭立委高喊「哈雷路亞」　

逾億選舉補助款　柯文哲出招防陳佩琪攔胡

老牌紡織廠撤出台灣！49名勞工受影響　竹北用地租AI廠緯創

盜版87楓之谷海削1.2億　線人「自爆」私服團滅

更多

最夯影音

更多

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面