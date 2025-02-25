快訊／兒夜店殺警！「易淑寬+3監所人員」疑涉貪瀆　廉政署問話中

▲易寶宏犯下夜店殺警案，母親易淑寬今遭約談。（圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧、黃哲民、戴若涵／桃園報導

資深女星易淑寬的兒子易寶宏2014年犯下夜店殺警案，遭判9年定讞，先前在台東武陵外役監服刑，被爆料回家如度假，曝光後遭取消資格，解送一般監獄執行，當時爆出台北監獄2名承辦人員疑似貪瀆案。而桃檢25日約談當年的3名承辦人員，並指揮廉政署搜索台北監獄、易淑寬住家等處，目前總共4名被告、3名證人已在廉政署接受問話。

易寶宏2014年犯下夜店殺警案，遭判刑9年定讞，並於2019年6月入監服刑，他在監執行2年半後，於2022年1月提出外役監遴選的申請，經半數出席委員表決同意後，移入外役監服刑，但他卻在服刑返家探視的時間，用臉書標記特種行業並宣傳，還違規與友人在外飲酒，拍照上傳臉書，遭取消外役監服刑資格並解送一般監獄執行。

另外，又爆出易寶宏經外役監審查時，台北監獄的承辦人員在評分表中「再犯風險」欄位，竟未勾選毒品前科，讓易寶宏拿到滿分100分，外界質疑承辦人員是否涉及貪瀆問題。

桃園地檢署25日指揮廉政署搜索台北監獄，並約談當年承辦易寶宏被選到外役監的3名人員，易淑寬也在約談名單中，要釐清調查選任過程有無涉及弊端，目前總共4名被告、3名證人已在廉政署接受問話。