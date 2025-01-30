日女遊倫敦當街被搶手機　讚「台灣經驗備感安全」

▲英國倫敦平均每6分鐘就有一部手機被偷、搶，受害者往往找不回手機。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

英國倫敦作為全球知名的大都市與旅遊勝地，卻也因高居不下的手機盜竊案件而備受關注。1名來倫敦遊學的日本女生，在抵達英國的第3天就在大街上被搶走手機，這起事件不僅讓她驚慌失措，也凸顯出倫敦市中心手機盜竊問題的嚴峻。相較之下，台灣的手機盜竊追查效率明顯高於英國，《東森新媒體ETtoday》也整理出其中原因。

到英國遊學的日本女生Matsumoto接受《東森新媒體ETtoday》訪問，分享她在倫敦的驚險遭遇。她回憶，抵達英國僅第3天，當時正一邊步行前往語言學校一邊查看手機，未料到一輛摩托車突然從背後高速接近，車上的男子瞬間搶走她的手機，隨即消失在人群和繁忙的街道中。

Matsumoto表示，事發當下她完全被嚇呆，手足無措，只能報警求助。然而，警方告知她，追回手機的可能性非常渺茫。這起事件不僅讓她驚魂未定，也對倫敦的治安產生了疑慮。

▲倫敦犯罪分子多以摩托車或自行車作為交通工具。（圖／記者黃宥寧攝）

近年來，倫敦手機盜竊案件持續攀升，犯罪分子通常以摩托車或自行車為交通工具，迅速接近受害者，搶奪手機後即刻逃逸。警方指出，這些被搶的手機通常會快速流入國內或國際市場，其中中國深圳的二手手機市場是主要的銷贓地之一。

然而，追查手機盜竊案件在英國面臨諸多挑戰，雖然倫敦的監控攝像頭數量在全球名列前茅，但英國法律對個人隱私的保護極為嚴格，警方在調取監控影像或手機數據時需經過繁瑣的法律程序，導致追查時機延誤。此外，犯罪分子利用摩托車快速逃逸，再加上倫敦繁忙的交通環境，警方很難即時攔截嫌犯。

▲台灣警方高效處理手機盜竊，英國卻成犯罪分子的樂園。（點圖可放大／記者黃宥寧製）

相較之下，台灣在手機盜竊案件的追查效率明顯優於英國。台灣警方與電信業者密切合作，通過手機的IMEI碼（國際行動裝置識別碼）和基站定位技術，能快速鎖定失竊手機的位置。再加上台灣地理範圍小、公共監控密集，警方通常能迅速追蹤到犯罪嫌疑人，並找回失竊的手機。

Matsumoto最後也提到，她曾經來過台灣，對比之下，台灣的治安讓她感到格外安心。她表示，在台灣走在路上時，不用擔心手機被搶，無論是警察的效率還是整體社會環境，都讓人倍感安全。這樣的經驗讓她對台灣的治安管理留下深刻印象，也希望英國能借鑒這些成功經驗，讓城市變得更安全。