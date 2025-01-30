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阿北莫名裸身倒臥偏僻溪水邊　警消合作將人救出

▲▼阿北莫名裸身倒臥偏僻溪水邊　警消通力合作將人救出。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名阿北被發現倒臥在偏避溪水邊，警消到場合力救人送醫。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名阿北近日被發現裸身倒臥在北屯區清水坑一處溪水邊，警消獲報後立即出動前往救援，到場後發現阿北尚有氣息，人倒臥在草叢堆裡，原因不明，且阿北只能說出名字，卻無法交代完整資料，考量天氣寒冷，趕緊將人送醫，所幸後續聯繫上家屬，避免一場憾事。

第五警分局東山派出所去年12月20日下午接獲民眾報案，有1名老翁裸躺在濁水巷4號旁的清水坑溪畔草叢邊，狀況不明，需要警方協助。員警張庭菘、吳鑑恩獲知後，深怕該名老翁係遭到不法侵害或發生意外所致，立即火速前往查處，由於報案人只說是在溪畔，又該處人煙罕至、雜草叢生。

▲▼阿北莫名裸身倒臥偏僻溪水邊　警消通力合作將人救出。（圖／記者許權毅翻攝）

經員警到場後立即分別往清水坑溪上游及下游搜巡，終於在一處草叢旁發現趴在地上的老翁，所幸尚有氣息，員警立即通報119救護人員到場協助。

經救護人員檢視，老翁無外傷、意識尚清楚、身體狀況無大礙，但老翁僅能說出自己的名字，其他資料無法清楚回答，員警考量該處偏僻且天氣寒冷，為求慎重，決定請救護人員將老翁送往醫院，由醫師進行完整檢視。

▲▼阿北莫名裸身倒臥偏僻溪水邊　警消通力合作將人救出。（圖／記者許權毅翻攝）

然而，該處距離救護車尚有一段距離，警、消人員通力合作，以長臂板順利將老翁搬離溪邊送醫，同時，張員及吳員以老翁所稱的名字譯音，透過警察查詢系統多方查詢後，始知老翁身分並通知家屬前往醫院照料，家屬對於警方熱心救援之舉深表感謝。

▲▼阿北莫名裸身倒臥偏僻溪水邊　警消通力合作將人救出。（圖／記者許權毅翻攝）

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