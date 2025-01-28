紅包袋別封口、掉地會漏財！過年紅包「14禁忌」不要犯

記者黃稜涵／綜合報導

過年除了和家人團聚圍爐，還有一個大家最期待的環節，就是「領紅包」！無論是包紅包還是領紅包，其實裡面藏有不少講究和禁忌，若是不小心踩雷，財運就會跑光光，名門易理楊登嵙博士提醒大家，過年前記得把14個紅包禁忌牢記在心，讓你今年不僅紅包拿得開心，財運也一路旺到底！

▲過年紅包藏有不少講究和禁忌，若是不小心踩雷，財運就會跑光光。（示意圖／pexels）

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1. 紅包裡的鈔票要全新



紅包鈔票可不能隨便拿舊鈔，新鈔代表新氣象，新的一年才能有新的好運和財運，如果鈔票皺巴巴的，就像是福氣已經過去了，所以過年前記得去銀行換新鈔！

2. 紅包袋一定要全新



紅包袋也要用新的，舊的紅包袋可不行，因為用過的紅包袋，代表「好運已經被別人拿走」，所以記得多準備一些，以防臨時要用找不到。

3. 金額最好是雙數



包紅包的時候，金額選雙數是基本禮儀，因為好事要成雙，像是「2」代表「福祿雙全」，「6」代表「六六大順」，「8」象徵財源廣進。不過，千萬別選「4」，因為它和「死」字諧音，會讓人感到不吉利。

4. 紅包袋不要封口



這個禁忌你知道嗎？紅包袋其實是不應該封口的！如果紅包袋被封口了，象徵著財氣被「鎖住」無法流通，甚至有可能會影響到來年運勢，所以送紅包時記得不要封口，讓財運如流水般滾滾而來！

5. 紅包裡的鈔票不要摺起來



有些人會因為紅包袋小，把鈔票對摺再塞進去，但這可大忌，摺起來的鈔票象徵著把財運和好運「對折」了，這樣會讓財運變差，千萬別這麼做。

6. 包給長輩的紅包要逐年增額



長輩的「壓歲錢」每年逐年增加，象徵長輩在新的一年裡，能夠享有更多的福氣和長命百歲的祝願，每年的紅包金額逐步增加，這不僅是物質上的禮贈，更寄託了對他們健康、快樂和長壽的美好祝福。

7. 給晚輩的紅包金額要一致



給晚輩的紅包金額最好保持一致，不然一個多一點、一個少一點，會讓晚輩覺得你偏心，他們可是會在心裡偷偷計較，而且可能會記很久。

8. 不要包給晚輩比長輩更多



即使你和晚輩的關係再好，也千萬不能包比長輩多的紅包，這不僅是對長輩地位的不尊重，也容易讓長輩感到失落和尷尬，會讓他們覺得「沒面子」，感覺自己被忽視或不被重視。

9. 紅包別在長輩面前打開



這是最基本的禮貌！拿到紅包後，要到長輩離開後再打開，當場打開紅包，會給人一種不夠尊重的感覺，讓人覺得你只在乎紅包裡的錢，而忽略了紅包背後的祝福與心意。

10. 收紅包要雙手接



這一點不僅是尊重，也是基本禮儀！紅包一定要用雙手接過，並且加上一句吉祥話，像是「新年快樂」或者「恭喜發財」，讓氣氛更熱鬧，也讓紅包帶來更多好運。

11. 用百元鈔代替千元鈔



如果想讓紅包更有份量，可以用百元鈔代替千元鈔，這樣紅包看起來不僅更「紅」，而且百元鈔一打開就讓人感覺好運滿滿。

12. 紅包掉地不要掉到地上



大家可要小心，拿紅包的時候不要讓它掉到地上！紅包掉到地上象徵財運流失，被視為一個大忌，如果不小心讓紅包掉到地上，根據習俗，可以輕輕地撿起來，並輕聲道歉或是輕輕地放在桌上，這樣做能夠避免讓財運進一步流失。

13. 紅包裡的錢不要馬上花掉

拿到紅包後，雖然很想馬上花掉，但其實這樣會漏財！最好是把紅包放在枕頭底下「壓歲」，等到初五過後，再把它存進銀行，這樣才能把紅包當作發財金，讓財運長長久久。

14. 紅包形狀也有講究



如果你想祝對方事業順利、正財進帳，可以選擇「直式」紅包袋，如果你想祝對方中大獎或偏財運好，就選擇「橫式」紅包袋，選擇最合適的紅包袋，讓祝福更加到位，也讓新年財運更加順利。