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蛇人？全球最離奇「蛇形生物」目擊事件...他看到嚇壞

「Yacumama」傳說棲息在亞馬遜雨林中。（翻攝維基百科）

▲「Yacumama」傳說棲息在亞馬遜雨林中。（翻攝維基百科）

圖文／鏡週刊

今年是蛇年，蛇在人類文化中始終具有特殊地位，既被視為智慧、靈性的象徵，也常被賦予神祕、恐懼的形象。歷史上關於「蛇形生物」「蛇人」的故事屢見不鮮。就讓我們在蛇年，看看3個古今中外著名的「蛇形生物」故事，結合科學與文化背景，探索神祕面紗背後的真相。

亞馬遜雨林的巨蛇傳說

在南美洲的亞馬遜雨林，流傳著一種名為「Yacumama」（母親水蛇）的巨蛇傳說，據傳這種巨蛇可達30公尺長，隱藏在河流深處，吞噬接近牠的獵物。亞馬遜居民聲稱曾目擊Yacumama現身，並描述牠具有蛇的特徵，眼神中則似乎帶有人類的智慧。

20世紀中葉，英國探險家波西福西特（Percy Fawcett）在亞馬遜探險時，據稱也目擊過巨蛇，他在日記中記載，自己看到一條巨大的黑色蛇類，那生物緩慢游動在河面上，牠的頭部高高抬起，眼睛閃爍著類似金屬的光芒。波西福西特形容，這條蛇的體型巨大得令人恐懼，甚至懷疑牠能輕易將一艘小船拖入水中。

波西福西特1925年在尋找一個他稱為Z城的古代城市遺址時，在巴西亞馬遜河流域中的叢林中失蹤。（翻攝維基百科）

▲波西福西特1925年在尋找一個他稱為Z城的古代城市遺址時，在巴西亞馬遜河流域中的叢林中失蹤。（翻攝維基百科）

森蚺是世界上最大的蛇類之一。（翻攝維基百科）

▲森蚺是世界上最大的蛇類之一。（翻攝維基百科）

不過，一些專家認為，這些故事可能是對真實巨蛇的誇張描述，例如「森蚺」（Green Anaconda），森蚺是世界上最大的蛇類之一，可長達10公尺，其行為和巨蛇傳說有一定相似之處。此外，亞馬遜地區變化莫測的自然環境也容易使人產生幻覺，將普通動物的行為賦予更多想像。

中國古代的「人首蛇身」傳說

在中國文化中，蛇常與創世神話聯繫在一起，女媧與伏羲是中國古代的創世神，常被描繪為人首蛇身。他們不僅創造了人類，還教導人們如何生存，例如婚姻制度與打結技術。這類神話不僅顯示蛇在人類文化中的重要地位，也反映古人對自然力量的崇拜。

女媧最著名的故事便是「女媧補天」，傳說中，天上的一場大災難導致天空出現巨大的裂縫，洪水和烈火肆虐人間。女媧為了拯救世界，採用五彩石熔化後修補了天的裂縫，並殺死了一條巨大的黑龍以平息災難，從此穩定天地秩序。女媧在中國文化中也作為母性、保護者的角色。

新疆岀土的唐代人首蛇身女媧伏羲圖。（翻攝維基百科）

▲新疆岀土的唐代人首蛇身女媧伏羲圖。（翻攝維基百科）

伏羲則以制定人類社會的規範而聞名，他被認為是婚姻制度的創立者，教導人們結網捕魚、畜牧、製作樂器。他與女媧的形象經常同時出現，象徵著陰陽平衡與生命的起源。相傳伏羲也是八卦的創始人，通過觀察自然界的變化與規律，為人類提供了解宇宙與自身的工具。

至於人首蛇身是否真有科學依據？部分學者認為，這可能跟古人對蛇的觀察相關，例如，蛇的靈活與生存能力可能被視為智慧的象徵。此外，也有一種說法認為，人首蛇身可能來自於對畸形胎兒的觀察，這些早期現象被誇張化後，最終成為神話故事的一部分。

日本的巨蛇傳說

在日本民間傳說中，巨蛇同樣有著神祕故事，例如在《日本書紀》中記載的「八岐大蛇」，那是一種擁有8個頭、8條尾巴的巨大蛇怪，居住在出雲國的高山中。

據傳，每年八岐大蛇會從山中出現，向村民索取一名年輕處女作為祭品，否則便會肆虐村莊，摧毀農田和家園。村民們因害怕而不得不遵從，直到須佐之男命到來，他不僅設下計策，將巨蛇灌醉，還親手將其斬殺，從蛇腹中救出了最後一名祭品女子。

建速須佐之男命殺死八岐大蛇（月岡芳年・畫）。（翻攝維基百科）

▲建速須佐之男命殺死八岐大蛇（月岡芳年・畫）。（翻攝維基百科）

傳說中，須佐之男命斬殺巨蛇時發現了一把寶劍，名為「天叢雲劍」（後稱草薙劍），此劍成為日本三神器之一，象徵勇氣與智慧。

科學家認為，八岐大蛇的形象可能源於古代日本對洪水與河流氾濫的恐懼，而蛇形的描述或許是對蜿蜒河流的具象化表達，特別是河水暴漲時可能造成的災難。此外，這也可能反映人類對自然現象擬人化的解釋，以便將故事與教訓傳承給後人。

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