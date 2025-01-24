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雙魚眼神流露滿滿愛意　12星座暗戀時的反常行為

▲▼牢記「6個方法」讓你清醒談戀愛 。（圖／Unsplash）

▲金牛座會為暗戀的他費盡心思準備驚喜和禮物，能讓對方開心他就覺得很值得。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

星座好朋友》為大家整理出12星座暗戀一個人的時候，會出現哪些反常的行為呢，一起參考看看。

牡羊座

整天逗你開心

牡羊座的感情就是坦率，面對自己暗戀的人，他們恨不得可以每天跟對方黏在一起，無時無刻都想逗你開心。他們的心情也很容易被影響，會因為你的心情而影響到自己的情緒，他們也會怕自己告白後被拒絕，所以如果能在你身旁讓你開心，他們其實就很滿足了。

金牛座

就是捨得為你花錢

金牛座是很會精打細算的，可是唯獨對自己喜歡的人，他們絕對會為你花錢。只要是可以讓你開心，他們會費盡心思準備驚喜跟禮物，不管是花錢還是花費體力，他們都會覺得很值得。

雙子座

喜歡你卻不敢太明顯

雙子座面對暗戀的人，簡直就是五味雜陳的心情，一方面好想見到你，一方面又害怕見到你。想見到你的原因很簡單，就是因為想要靠近你、知道你最近過的怎麼樣；不敢靠近你的原因，就是怕自己的喜歡太過明顯，所以就只能這樣折磨自己。

巨蟹座

在心裡已經將你納入未來

在巨蟹座的眼裡，如果真的喜歡你的話，早就在心裡上演了如何跟你一起度過未來，不過他們可是把自己的感情藏的很深，不會輕易被發現，可是在心裡他們早已將你規劃在藍圖裡了。

▲▼揪出5個「錯誤戀愛思維」，把愛情越推越遠 。（圖／Unsplash）

▲牡羊無時無刻都在想著怎麼逗喜歡的他開心。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

獅子座

絕不允許其他人欺負你

獅子座面對暗戀的人是不會隨意表白的，可是卻會對你無微不至的關心和保護，很容易讓大家一眼就看出心意。但他們卻也不會太刻意去隱瞞自己的心，只不過因為愛面子所以還是不敢說出口，最明顯的暗示就是當你被欺負的時候，他們會比誰都著急，總在第一時間為你挺身而出。

處女座

在你面前很害羞

處女座的性格本來就比較害羞，所以面對暗戀的對象，他們也只敢偷偷的關注，不敢和對方有太多的接觸。雖然他們總是試圖保持鎮定，可是在你面前卻依然無法好好做自己，想跟你當普通朋友也怕被拆穿，只能說暗戀一個人的他們是非常害羞的。

天秤座

越喜歡你越愛逗你玩

天秤座面對自己暗戀的人會特別幽默，他們越是喜歡你，就會越喜歡對你開玩笑和逗你。尤其看到你被他們氣到的樣子，會覺得特別可愛，可是有些人卻無法忍受這樣的相處模式，所以他們暗戀的人，有時都有點受不了他們，也抓不到他們的點。

天蠍座

想為了你變得更好

天蠍座暗戀一個人的時候，就會希望可以為了你變得更好，希望在你心中他們可以是很強大的，你就是他們最大的動力。可是他們絕對不會表現出來，表面都看起來很淡定，可在內心絕對有你重要的位置，他們不會說破這種感覺，可是會把你當成動力想為你越變越好。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲雙魚對暗戀的人眼神中總是流露出滿滿愛意。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

射手座

故意惹你生氣

射手座個性本來就大喇喇，面對自己暗戀的人反而會更加放肆，會一直故意惹對方生氣。他們這樣對你調皮，其實就只是渴望得到更多關注，只是有時可能會讓對方覺得不太習慣和適應。

魔羯座

想掏心掏肺對你好

魔羯座雖然很木訥，可是在暗戀一個人的時候，既會想要掏心掏肺的對對方好，也會什麼都為你考慮，總在第一時間為你挺身而出。他們覺得可以為自己喜歡的人盡心盡力的做一些事，他們內心就會感到很滿足。

水瓶座

時常秒回你訊息

水瓶座平時總是一副高冷的樣子，對別人愛理不理的模樣，可是面對自己喜歡的人，他們可是會時時刻刻關注著你。他們平時很懶得回別人訊息，可是如果面對的是你的訊息，他們可是很常都會秒讀秒回。

雙魚座

時時刻刻尋找你的身影

雙魚座面對暗戀的人是藏不住心意的，尤其是他們的眼神更是不會說謊。他們的眼神會好像隨時都被你吸引住了一樣，無時無刻都想要在人海中找尋你的身影，也會為了你對很多事分心，即使嘴巴上不說，但行為早就一覽無遺了。

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