草屯鎮長選前之夜地方大會師掃街　簡賜勝酸綠：選民不想看陳時中

▲草屯鎮長候選人簡賜勝今天晚間舉辦選前之夜掃街大會。（圖／簡賜勝競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮長明天進行補選投票，國民黨候選人簡賜勝於晚間舉辦選前之夜掃街大會，希望凝聚地方力量、展現團結勝選氣勢；他也向選民提及，對手蔡銘軒今晚邀請前衛福部長陳時中站台，但恐怕大家並不想看到他。

今晚由南投縣長許淑華親自領軍，聯同立委馬文君縣黨部主委楊麗川，議員簡峻庭、唐曉棻、李洲忠、莊士傑、林友友，及草屯鎮代表會主席陳文忠參與，草屯鎮26里的里長及各社區理事長也一同加入掃街拜票行列，向鄉親傳達支持簡賜勝的決心；許多熱情的草屯民眾也在活動過程中踴躍參與，現場氣氛熱烈。

簡賜勝表示，草屯鎮需要一位肯做事情的鎮長，這場選前之夜大會師，不僅是一次聲勢浩大的造勢活動，更是草屯未來發展的重要關鍵時刻；他將秉持「宜居南投、幸福草屯」的願景，致力於為草屯鎮民打造更加繁榮快樂的生活環境。

另得知綠營今晚再度請到陳時中出席力挺對手蔡銘軒，簡賜勝也向現場支持者詢問：「陳時中來你們開心嗎？想看到他嗎！」現場民眾紛紛搖頭齊呼：「沒有！不喜歡！」他也呼籲所有鄉親，在選舉日全力支持2號候選人，一起共創草屯美好的未來。