7000年前外星人長這樣？神祕石像出土...考古學家大吃一驚

▲7000年前的石像出土（左圖），外型酷似外星生物。（翻攝《英國新聞》、ChatGPT生成）

圖文／鏡週刊

考古學家近日在中東科威特一處距今約7,000年的石器時代聚落內，挖出一尊黏土雕像，看起來像是外星人，在學術界引起討論。

該雕像於「Bahra 1」遺址中出土，由科威特與波蘭考古團隊一起挖掘，Bahra 1遺址被認為是阿拉伯半島上最古老的定居點之一，使用年代可追溯至公元前5500至4900年，是阿拉伯半島歷史的重要見證地點。

根據《英國新聞》報導，這尊雕像被描述為「一個小型、製作精細的頭部」，有斜斜的眼睛、扁平的鼻子及長型的頭骨，酷似外星生物，又讓人聯想到《哈利波特》中的「分類帽」。事實上，這種造型的雕像，在新石器時代的美索不達米亞地區很常見，但這是第一次在科威特或波斯灣地區被發現。

▲雕像外型酷似外星人。（翻攝《英國新聞》，下同）

▲雕像於「Bahra 1」遺址中出土。

▲雕像的外型有像《哈利波特》中的分類帽。（網路照片）

這尊雕像是該遺址超過1,500件出土物中最為獨特的一個，考古團領隊希姆恰克（Agnieszka Szymczak）向《生活科學》（Live Science）雜誌表示：「發現這個雕像，讓整個團隊大吃一驚。」波蘭華沙大學地中海考古學中心教授畢里斯基（Piotr Bielinski）指出：「這尊雕像的出現，對於這片聚落中的居民而言，可能具有象徵或儀式性的意義。」

除了這尊雕像，考古團隊還確認了該地製陶業的存在，他們發現一種未燒製的陶器，證明Bahra 1遺址是波斯灣地區已知最古老的陶器製造場所。雕像和陶器的具體用途仍有待進一步解讀，不過，此發現已揭示石器時代居民的技術水準，還為該時期人類社會的宗教、文化和生活方式提供了新的線索。



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