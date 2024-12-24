指女兒遭性侵被吃案　家長拒提證據頻跳針：檢討被害人？

▲有家長日前出面控訴台南某幼兒園疑似爆發性侵案件，事後欲調閱園方監視畫面卻遭到拒絕，因此痛斥台南市長黃偉哲。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

有民眾日前在多個社群網站上發文表示幼童在幼兒園內遭受不當對待，還可能遭到性侵，向台南市多個政府機關與民意代表投訴卻均未得到回應，教育局更聯手園方拒絕提供關鍵影片。後續事件經由Youtuber異色檔案製成影片加以質疑後引發軒然大波，當事J姓民眾也去上YT頻道「勾惡」予以反擊。對此，本刊也實際與J姓民眾接觸，但他對於報案單、驗傷單、教育局的調查報告都不願提供，還怒嗆記者檢視證據的作法是「檢討被害人？」

J姓男子於今年12月10日於多個社群網站上發布多部影片「幼童版N號房 創意私房大本營」，影片內容為其進入台南市教育局對多名員工拍攝，並強調教育局員工吃案，對於其女兒於幼兒園內疑似遭受性侵一事置之不理，更多次拒絕提供關鍵監視器畫面，最終遭教育局報警處理。影片經發出轉傳後瞬間引起大量關注，J男也表示相關案件並未受到媒體重視，甚至斷其工作、派人在其車上安裝GPS、派兄弟開車跟蹤他，導致其出門要穿防彈背心，更在新聞上對其抹黑，違法剝奪其權益。

不過早在該支影片之前，J姓民眾就已在11月16日上傳一段長達約10分鐘的「台南某幼兒園集體虐童案」影片，影片內容中有大量非當事孩童疑似遭受不當對待影片，並有多家媒體在下方留言是否可以與他進一步聯繫，J男也留言回應，並有媒體跟進報導「家長怒控教保員、教保員反控家長」。

▲J男起先拒絕提供所有報案單與驗傷單等相關資料，直到日前接受YT頻道勾惡專訪，才終於拿出報案單。

本刊12月12日與當事J男聯絡上後，原預定於15日再見面詳談案件細節，J男在電話中表示，自己女兒於該幼兒園就讀時遭虐打與性侵，且是集體被施暴虐打，但台南教育局經調查後認定教保員為阻止孩童跳躍，不慎抓傷其手臂，確有管教不當，依法對教保員開罰1萬元、機構負責人6千元，對比另家私教幼兒園的虐待幼兒事件，教育局對將小女孩惡意推倒、吹風機燙嘴、強行灌食的教保員重罰60萬元，且認定該教保員不適任，並公開姓名的懲處，J男認為2者有明顯落差，因此懷疑教育局包庇吃案。

J男所發出的相關影片經轉傳發酵後，讓教育局出面嚴正駁斥，強調所有案件均已完成調查，且無證據認定有性侵，事後卻遭該名家長以惡意言語威脅、戲謔、性騷女性承辦人與科長，甚至偷竊監視器畫面製成影帶，已對其蒐證提告。本刊記者在即將與J男見面的前一天，詢問J男是否能提供相關資料，J男回應要提供什麼資料？記者回應是否能提供當初的報案資料、驗傷單、教育局調查報告與開罰資料等，J男回應，「回去給你」後便再無下文。

本刊記者在晚間近9時許時仍未見J男提供相關資料，再次詢問J男，J男僅提供其個人臉書連結，表示所有東西都在上面，還遭J男嗆「你們到底要報什麼？需要這些私密資料、我就是不爽教育局不給我看監視器畫面、你跟我要報案資料跟驗傷單幹嘛？」

▲事件經由Youtuber異色檔案製成影片提出質疑後，當事J姓民眾也怒上YT頻道「勾惡」反擊，引發兩方論戰。



隨後記者解釋，若無客觀資料無法讓採訪順利進行，J男僅不斷強調，「明天給你」、「見面談」、「我也是媒體出身，你讓我覺得你不是來幫我的」，隨後表示取消隔天的見面行程，還大罵「你只是想挖我隱私，事情本身都不談、查證什麼、你的口徑跟政府網軍都差不多、質疑我幹嘛啦，檢討被害人喔？」

該幼兒園的其他家長也出面澄清表示，J男未經家長同意就將相關影像去頭去尾，加諸扭曲事實施暴虐童等字眼，將不實影片散布於各大平台，多數家長經園方解釋後能理解老師確實有稍嫌粗魯過大並帶有情緒管教，不過家長也接受老師道歉，並希望檢討改進。但J姓夫妻眼見風浪一直吵不起來，竟在某天於社群平台表示「如果是性侵呢？」其他家長見狀也紛紛關心並詢問是否有驗傷或報案單，但J男僅表示「我是說如果…哈哈哈」。至於J男要求的監視器畫面（教室內、園長室）家長們均有看過，也質疑J男所說女兒在該處被園長性侵之事明顯不合理。

針對相關事件，Youtuber異色檔案也在12月15日相關案件彙整當事幼兒園中，有幼兒遭教保員不當對待之家長意見，製成影片呼籲民眾應靜待司法調查，不要再傳播謠言與相關影片；J姓男也不甘示弱於19日於YT頻道「勾起你心中的惡」接受專訪，痛斥「揭開DK虛偽的面具」，隨後也終於PO出報案單，惟相關驗傷單等卻仍被以隱私為由拒絕提供，僅貼出一張無法看見內容的醫院名稱驗傷單、公版驗傷單與並未有相關個人資訊之醫院開立「具有創傷症候群」診斷書後，便再無提供任何客觀證據，讓整起事件仍疑雲重重，僅能等待司法判決才能還原事實真相。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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