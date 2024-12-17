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查柯文哲政治獻金案！檢調今約談6人　「學姐」黃瀞瑩首遭傳喚

▲▼ 黃瀞瑩今再次現身北檢 。（圖／記者黃國霖攝）

▲黃瀞瑩今被檢調約談。（圖／ET資料照）

記者劉昌松、黃哲民、陳韻如／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為了釐清他在黨內財務運作的決策權限，以及金流分配，今(17日)指揮調查局北機站約談有「戰狼小姐姐」之稱的陳智菡與丈夫許甫。此外，「學姐」黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱也傳出是在此次約談名單之中，另外還有木可公司的何璦廷、李婉萱，6人今均以證人身分被約談，預計稍晚移送北檢。

陳智菡在柯文哲總統大選失利後，轉戰立院黨團主任，與丈夫許甫均為媒體記者出身，許甫2022年起擔任黨職，現在是民眾黨副秘書長，2人在民眾黨政治獻金風暴中，分別參與內部查帳，以及對外說明解釋單據與金流問題。

不過，台北地檢署深入調查發現，包括京華城捐贈在內，有部分政治獻金並未直接進入柯文哲向監察院申報的政治獻金專戶，而是流向木可公關等民眾黨相關機構，另有些獻金專戶的錢，又成為在木可公關或眾望基金會任職的員工薪水，金流交錯複雜可疑，為釐清相關決策以及動支過程，因此傳喚陳智菡、許甫作證。

此外，「學姐」黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱也均在此次約談名單之中，另外還有木可公司的何璦廷、李婉萱，6人今均以證人身分被約談，預計稍晚移送北檢。

據了解，何璦廷與李婉萱曾在柯文哲競總工作，支領薪獎約50萬元，並回捐10萬元，此次雙雙遭到約談，主要了解柯文哲販賣競選小物的收支狀況。

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