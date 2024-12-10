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林右昌拜會日本立憲民主黨、前日相野田佳彥　「台日情誼超越輸贏」

▲▼林右昌拜會日本立憲民主黨代表前首相野田佳彥、小川淳也幹事長、以及青柳陽一郎國際局長代理。（圖／民進黨提供）

▲林右昌拜會日本立憲民主黨代表前首相野田佳彥、小川淳也幹事長、以及青柳陽一郎國際局長代理。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨秘書長林右昌近日代表黨主席賴清德出訪日本，今（10日）拜會日本立憲民主黨代表、前首相野田佳彥，林右昌強調，未來民進黨與立憲民主黨將繼續討論建立兩黨定期交流互訪的機制；而與會的國際部副局長大榮志眾議員則倡議兩黨國會議員應該建立政黨間的安保交流管道，深入討論印太區域安全問題。

林右昌今早拜會日本立憲民主黨代表、前首相野田佳彥，小川淳也幹事長、以及青柳陽一郎國際局長代理等六位參眾議員進行閉門會談。

林右昌代表賴清德主席，對今年八月間野田前首相訪台參加凱達格蘭論壇時，公開表示台海和平對日本與世界的重要性並反對以武力單方面的改變現狀，歡迎台灣加入CPTPP以及WHO，力挺台灣的立場，表達感謝。立憲民主黨與會者則關心印太局勢與台海安全，認為世界局勢快速變化，台日合作對世界更加重要，應努力讓全世界充份瞭解台日共同面臨的威脅與危機感。

林右昌表示，台日之間的友誼相當深厚，就以最近剛結束的棒球12強賽事，當時日本武士隊在台北天母棒球場與棒球強國古巴對戰，而台灣隊則在台北大巨蛋與澳洲對戰，當天台北大巨蛋的球場大螢幕，不時會利用換場空檔，將大螢幕切換到日古大戰時實況，當天全場台灣民眾除了為台灣隊加油，也為日本加油，當日本隊贏球時的當下，整個大巨蛋的球迷，也齊聲歡呼。

林右昌強調，輸贏是一回事，但台日之戰不論輸贏，兩國球迷也是互相加油，期待下次更精彩的比戰，兩國的情誼是超越輸贏的。林右昌表示，未來民進黨與立憲民主黨將繼續討論建立兩黨定期交流互訪的機制；而與會的國際部副局長大榮志眾議員則倡議，兩黨國會議員應該建立政黨間的安保交流管道，深入討論印太區域安全問題。 

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