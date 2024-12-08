嘉義縣農民節慶祝大會　表揚178位傑出農民

▲113年嘉義縣農民節慶祝大會。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣政府「113年嘉義縣各界農民節慶祝大會」，藉由活動表揚優秀農民，慶祝儀式由縣長翁章梁及嘉義縣農會理事長邱耀瑞主持，多位縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市農會總幹事皆到場共同慶祝，場面盛大。

活動開場發表嘉義縣青農新歌，由農會總幹事黃貞瑜介紹歌詞意涵與創作過程，輕快旋律深植人心。

黃貞瑜表示，農民節活動融入許多棒球元素，並邀請東吳高職啦啦隊來表演，這些靈感源自中華隊在世界12強賽事中奪冠，象徵嘉義農民也在各領域中展現卓越能力，嘉義農作物長期以來在各比賽中屢獲殊榮，傑出成就值得大家肯定。

邱耀瑞說，今日獲獎的178位農民做出的卓越貢獻讓大家有目共睹，獲獎實至名歸，期望各位農民積極配合縣府，強力推動嘉義優鮮品牌。感謝翁章梁縣長與縣府團隊一步步推動農業發展，也設立國本學堂幫助培育青年人才，今年獲獎的百大青農皆來自國本學堂，在這特別日子裡，要向嘉義縣所有農民獻上最高的敬意。

會中表揚全國10大績優農業產銷班、第7屆百大青農、2023年全國部分發酵茶製茶技術競賽球形組、全國優良設施農業經營、2023健康優質設施小果蕃茄競賽得獎農民。優良農業志工、示範農家、優良農事小組長、畜產、毛豬運銷、蔬果運銷等農業有功人員也獲得表揚。

翁章梁說，嘉義縣的農業、畜牧業及養殖漁業導入智慧科技，目前全縣已有197個案場，嘉義優鮮品牌已有226個業者加入，提供716個產品供消費者選購。

縣府也積極開拓海外市場，在新加坡、日本福岡縣、宮崎縣及東京舉辦嘉義優鮮產品展售會，並帶領8家咖啡莊園前往沖繩展銷咖啡；為了培育青壯農，「國本學堂」至今邁入第四屆，藉由專業化課程提升農民知識，也鼓勵學員實踐課程所學，加速農業升級。

翁章梁說，感謝農會舉辦農民節慶祝活動，藉由活動傳達對農民的尊敬，希望所有人繼續努力讓嘉義變得更好。