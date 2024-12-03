老公猝死留472萬遺產「妻子火速領走」　婆婆氣炸提告結果出爐

▲妻子在邱男逝世隔天火速領走遺產，被婆婆一狀告上法院。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者柯沛辰／綜合報導

北部一名邱姓商人意外猝逝，妻子隔天隨即到銀行領走丈夫戶頭472萬，並花費273萬元支付喪葬費、保險費及生前債務等。婆婆認為遺產遭兒媳侵占，憤而提出民事訴訟。桃園地院審理後，近日判決媳婦應給付婆婆273萬餘元，婆婆則應給付78萬餘元相關喪葬費用，全案仍可上訴。

根據判決書，邱母主張，兒子2021年11月16日死亡後，兒媳已辦理拋棄繼承，因此她是唯一繼承人，但兒媳卻在11月17日自兒子銀行帳戶轉帳450萬元、提領現金22萬元，侵占原本應由她繼承的472萬元。扣掉兒媳已歸還的198萬餘元，還有273萬餘元未返還，因此提起訴訟。

妻子出庭時則喊冤，她領取472萬元後，用來支付丈夫喪葬費43萬9980元、靈骨塔位35萬元、宜蘭縣冬山鄉農會貸款6萬5000元、宜蘭縣五結鄉不動產之貸款7萬5000元、債權人ＯＯ園藝維護工程企業社30萬元、丈夫辦理的住宅火災保險費2533元、丈夫109年度綜合所得稅150萬餘元，還歸還了剩餘的198萬餘元，因此不應構成侵權行為。

妻子主張，她是清償丈夫留下的債務，丈夫遺產總額並未減少，加上剩餘的198萬餘元已於2022年12月返還婆婆，因此婆婆實際未受損害。

不過，婆婆駁斥，兒媳按自己意思支出這些金額，均由侵占兒子的遺產給付，兒媳分文未付，也未通知她，何況喪葬契約是兒媳與殯葬業者自行訂定，塔位還登記在兒媳名下，根本不屬於為死者清償債務。

法院審理後認為，無論塔位在誰名下，均不妨礙婆婆不必另行支出塔位之利益，因此妻子支付邱男喪葬、塔位費用後，向作為繼承人的婆婆請求相關費用，自屬有據。不過，依法律規定，邱男死後的遺產為全體繼承人公同共有，妻子領取472萬元時，主觀上已屬故意侵占遺產，須負損害賠償責任。

最終，法院於本月宣判，妻子應給付婆婆273萬4919元，婆婆則應給付78萬9980元喪葬費及塔位費用。全案仍可上訴。