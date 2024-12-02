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想追我可不可以直說！？　12星座男愛上時會出現的舉動

▲▼揪出5個「錯誤戀愛思維」，把愛情越推越遠 。（圖／Unsplash）

▲悶騷的金牛男面對喜歡的他，會把心動時間拉長，慢慢拉近彼此距離。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

當男生喜歡上一個女生時，他的心中一定也會有些忐忑，不知道對方的心意是不是和自己一樣。《星座好朋友》為大家整理出不同星座的男生對暗戀的他，會有哪些試探的舉動呢，一起參考看看。

牡羊男

他們在追求異性時都會非常主動，簡單來說他們連暗戀跟曖昧都不太會，一股腦兒就衝去表白，他就是有那股不怕被拒絕的勇氣，更別說試探了，他們真的喜歡就很容易忍不住直接告白。

金牛男

他們非常的悶騷，對感情也很偏執，如果他喜歡你，他就會慢慢來，把心動的時間拉長，試探你對他們保有感情的時間。

雙子男

他們朋友非常多，所以不用去試探你，而是去跟周遭朋友打聽你，聽別人口中的你是什麼樣子，然後會去比較看看你的性格和他是不是合適。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲牡羊一旦愛上了，很容易一股腦兒就衝去表白。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

巨蟹男

他們會觀察你，但不會表現出來，適時的在你需要的時候給你安慰，他們不會一直纏著你不放，因為他們知道兩個人性格不合也不會適合的。

獅子男

他們很愛和喜歡的人打鬧，而且會想盡辦法欺負你，但你一定能發現他喜歡你，因為全世界都看得出來，他對你的態度會特別的不一樣，而且有時還會對你很貼心。

處女男

他們見到喜歡的人都會比較害羞緊張，和你講話的時候會變得很不自然，或者有點不敢跟你講話，因為不確定你對他的感情，也不敢貿然行動。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲射手男對暗戀的他，會時常出現在對方身邊刷存在感。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

天秤男

天秤男是標準的外貿協會，他們可能會一直看著你的照片、關注你的動態，也會像雙子男一樣到處打聽你的消息，他們真的喜歡你，視線就絕對離不開你。

天蠍男

他不會輕易的表現出對你有意思，但會試探看看你的反應，故意講一些你會受傷的話，看看你會不會生氣，或者跟其他女生接近，看看你會不會吃醋。

射手男

他們如果很喜歡你，就會常常在你身邊繞啊繞的，常開你玩笑或者給你取外號，特別照顧你或對你特別好，然後觀察看看你會接受還是排斥。

▲▼網搜「5招擺脫戀愛腦」。（圖／Unsplash）

▲水瓶男在朋友階段就會觀察對方，看看彼此是不是適合。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

摩羯男

滿腦子工作的他們其實真的很木頭，不知道該怎麼討女生歡心，但他可能會主動請你吃飯，默默的陪伴著你，讓你知道你需要他的時候，他都會在你身邊。

水瓶男

他們的感情必須先從朋友開始做起，你要夠了解他們，包括平時的習慣和性格，做朋友階段他們也可以好好觀察你，是不是他們喜歡的類型。

雙魚男

他們真的喜歡你就會對你非常好，但千萬別被他們的寵愛迷惑了，他們有時候其實在思考你們之間適不適合，也會從一些小動作觀察你是個怎麼樣的人。

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