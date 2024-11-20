CRPD社區巡迴劇場「黑西裝叔叔」登場　黃偉哲：致力打造尊重多元不歧視的生活環境

▲台南社區巡迴劇場登場，以淺顯易懂的表演讓學童更理解身心障礙者感受 。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

為落實《身心障礙者權利公約》(簡稱CRPD)，台南市政府運用公彩盈餘基金及公彩回饋金，舉辦CRPD社區巡迴劇場12場大型演出。台南市長黃偉哲表示，此次的活動是希望以淺顯易懂的表演形式，讓學童及大眾們能夠更理解身心障礙者實際的感受，以同理心杜絕不必要的歧視。

黃偉哲表示，台南市目前共有10萬多位身心障礙朋友，在營造友善身心障礙者的社會環境工作上，社會局除了長期致力於推廣各項保障措施，亦推出各項系列活動，以響應每年12月3日的「國際身心障礙者日」，落實身心障礙者權利公約精神。

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他強調，市府透過這一次的CRPD社區巡迴劇場12場大型演出，主要也是希望觀念能從小紮根，以淺顯易懂的表演形式，讓學童及大眾們能夠更理解身心障礙者實際的感受，進而願意一起為身心障礙朋友們打造充滿溫暖與愛的空間和環境。

CRPD社區巡迴劇場的首場演出在麻豆區的培文國小登場，劇本改編自林秀穗的著作「黑西裝叔叔」，並與特教系教授合作將學童的生活經驗融入劇本當中，內容故事的主角是以11歲國小生小光的視角為出發，在遇上意外失去家人及「看見」的能力以後，認識了黑西裝叔叔，並在其幫助下，重新用「心」看世界，全劇由貓頭鷹劇團負責擔綱。

培文國小校長陳明和表示，很開心看到貓頭鷹劇團能進到學校裡表演給學校的孩子們，讓孩子們能更認識及瞭解身心障礙者，學習如何與他們共同相處。麻豆區區長楊政舉也表示，藉由這次的活動，將身心障礙者權利公約的精神「說給你聽、演給你看」，關心自己也關心別人。

對於CRPD社區巡迴劇場的展演與身心障礙者的環境打造，台南市社會局長盧禹璁也表示，社會局為促進身心障礙平權，長期推動如劇中提及的手語翻譯及同步聽打服務，針對精神、心智障礙者布建了多元的社區支持據點，也製發聽覺障礙者行車友善貼紙，希望能從多元面向支持各障別的身心障礙者。