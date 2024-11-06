災害搶修開口契約標案8個月流標14次　郭信良要求市府限期改善

▲原台南市六個行政區搶修工程開口契約， 8個月內流標14次仍未決標，造成許多緊急工程延宕修護，郭信良要求市府說明並限期改善。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員郭信良發現，原台南市六個行政區搶修工程開口契約，從2月底到10月底，8個月內流標14次仍未決標，造成許多緊急工程延宕修護，郭信良質疑若待工期間造成人民受傷，財產損失，市府要出來擔這個責任嗎？郭信良要求市府說明並限期改善。

近年來颱風或是外圍環流的強降雨常導致道路側溝崩塌或箱涵淤積等緊急狀況，需要民間包商緊急搶修，為求搶救效率，市府招標災害搶修開口契約因應。

市議員郭信良說，根據災害防救法第2條規定，地方政府每年必須編列「災害搶險搶修開口契約」經費，以因應災害發生後的緊急搶救狀況。台南市工務局針對原舊城區六個行政區範圍編列「台南市2024年度側溝及人行道零星搶修工程A區的開口契約」標案，經費611萬8000元，但從2月底到10月底，8個月內流標14次，過程中預算還增加81萬8000元，依舊沒有廠商投標。

郭信良表示，這筆搶修工程標案沒有決標，代表許多災後受損的側溝、人行道就一直爛在那邊，不會有工作人員維修，若待工期間造成人民受傷，財產損失，市政府願意出面承擔嗎？還是要民眾出面打官司，指控公務員瀆職？

另外，郭信良受理鄉親陳情，邀約局處討論災損工程，竟出現市政府各局處各自為政，互不支援，局處代表宛如足球員把民眾陳情案踢得遠遠的，互相推諉。

郭信良拿出一份2022年1月9日安南區台江大道三段往同慶宮的側溝改善會勘記錄，當時結論是「安南區台江大道三段與安吉路二段511巷交叉口周邊側溝長期沒有清疏，嚴重淤積泥土，請環保局清疏，該路口的過路箱涵疑因砂土堵塞，請水利局勘查，倘有阻塞請儘速清疏。」無奈會勘後，先是環保局跟工務局互踢皮球，最後又加入水利局，轉眼間已經過了2年，但該處路口排水問題依舊沒有解決。郭信良呼籲市長黃偉哲，拴緊市府團隊螺絲，加強橫向聯繫，各局處合力問題，保護市民生命財產安全。

政府機關分工越來越細，正面論述是公務員能精準服務民眾，負面呈現可能是推諉權責，郭信良認為，當民眾面對問題只會找「台南市政府」協助，而不會更精準找到各局處，也就是各局處代表或職員對外就是「台南市政府」。郭信良要求市府各局處應該加強橫向聯繫，若遇到臨時或特殊的跨局處任務，更應該由副市長指揮，全力解決民眾問題。