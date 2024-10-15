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逃漏稅欠530萬！台中不動產開發公司女董裝死不繳　遭裁定管收

▲▼台中某何姓前不動產負責人因逃稅等問題，需補繳530萬餘元。（圖／翻攝自法務部行政執行署台中分署）

▲何姓前不動產開發公司負責人因逃稅等問題，需補繳530萬餘元卻不處理，拖到台中分署聲請拘票才前往說明。（圖／翻攝自法務部行政執行署台中分署，下同）

記者郭玗潔／台中報導

台中何姓女子擔任某不動產開發公司負責人時，涉嫌開立不實統一發票，又在出售不動產時，故意漏報並拒絕繳納特銷稅，含罰鍰需補繳530萬餘元，然而何女卻置之不理，一直到台中分署向法院聲請拘票，她才勉強到場說明，然而她沒繳買賣房屋的稅金，卻聲稱已將買賣房屋賺的250萬投資或放款給他人，因她不繳稅又拒絕交代金流，台中分署向台中地院聲請管收何女，日前法官裁定准予管收。

何姓女子原擔任某不動產開發公司負責人，卻在2011年至2013年間故意開立不實統一發票，被國稅局補稅外，又同時於2013年8月間將公司名下台中市豐原區三豐路不動產出售時，故意漏報及拒繳出售房屋應繳納的特銷稅，一共被中區國稅局要求補徵從2011年至2013年營利事業所得稅，及2013年特銷稅及罰鍰，共計新530餘萬元。

案件移送執行後，台中分署依權責調查公司財產狀況時，發現公司出售該筆不動產所得買賣價金，扣除清償房貸的剩餘款250餘萬元流向不明，依法通知何女到台中分署說明，何女皆拒絕配合到場說明，直到知悉台中分署已向法院聲請拘票準備拘提她，才終於現身。

▲▼台中某何姓前不動產負責人因逃稅等問題，需補繳530萬餘元。（圖／翻攝自法務部行政執行署台中分署）

然而經承辦行政執行官多次詢問何女，並要求她提出剩餘款250餘萬元流向脈絡及證明，何女說法前後反覆，一下子說拿去投資第三人公司，一下子又說拿去放款給第三人，因何女乃從事不動產開發業務，明知不動產買賣應該負擔那些稅賦而故不申報繳納，反將買賣剩餘款250餘萬元挪為他用，且拒絕交代實際流向，台中分署因此向台中地院聲請管收何女，法官並於日前裁定准予管收。

法官認為，公司於訂定銷售契約出售房屋時，依法須申報特種貨物及勞務稅，且何女係從事仲介不動產為業，應對買賣不動產應繳納的稅賦相當熟悉。然而何女竟將不動產買賣剩餘款借予第三人而不依法繳納稅捐，且對於調查事項無法提出事證證明剩餘款現流向，認為台中分署所提證據足證何女有履行義務之可能故不履行，以及對於應供強制執行之財產有隱匿處分之情事，同意准予管收何女。

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