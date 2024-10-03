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貞子現身？「長髮女」詭異爬馬路　老司機嚇到快逃啊

貞子真的現身！「長髮女鬼」詭異爬馬路，老司機嚇到快逃啊。（翻自《香港01》）

▲「長髮女」詭異爬馬路。（翻自《香港01》）

圖文／鏡週刊

近日香港有網友指出，真的在馬路上看到「貞子再現」，一名長髮女子跪在大馬路上，詭異爬行，讓路過的老司機嚇到倒車。

從一輛汽車的行車紀錄器可見，事發在本月1日凌晨時分，一名長髮女子直接跪在馬路中央，頭髮全部垂地，並在地上詭異爬行。女子爬了幾步後，一度嘗試要站起來，但最後倒在地上四腳朝天，不過這時不停擺動身體，宛如被附身。

「貞子」突然躺地，身體動作宛如被附身。（翻自《香港01》）

▲「貞子」突然躺地，身體動作宛如被附身。（翻自《香港01》）

影片也可見，老司機在第一時間注意到這名「貞子」，隨後也立刻倒車。目前未知這起事件最後如何解決，但影片隨即引發網友熱議，網友們直呼：「這根本是真人貞子」、「開車開到一半看到這個，真的超嚇人。」另外也有網友猜測，這位「貞子」可能是酒醉或嗑藥，所以才會出現如此詭異的動作。

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