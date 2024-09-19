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獨／同條街一日2命！逢甲2旅社消防員陳屍、女房客墜樓亡

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲逢甲商圈同一條街昨日連續傳出2起死亡案件。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、鄧木卿／台中報導

台中市逢甲商圈日租套房、旅社多，不料昨（18）日一早先是傳出某旅社有女房客墜樓死亡，同一晚又傳出有消防員入住另間日租套房後失聯，破門後驚見該員已經明顯死亡，陳屍在廁所。兩點之間相隔僅約100公尺，一日傳出2案件，相當罕見。

▲逢甲商圈某旅社昨日清晨傳出巨響。（圖／記者許權毅攝）

昨日清晨5、6點，先是一名46歲女房客從旅社墜下，附近民眾聽見巨大聲響，嚇得出來查看，救護人員到場，發現女房客倒臥在防火巷內，已經明顯死亡，沒有送醫。警方昨日已經報請檢方相驗完成，全案也並無外力介入或是打鬥痕跡，已經排除他殺可能性。

▲同一條街另一間日租套房同晚傳出呂姓消防員陳屍屋內。（圖／記者許權毅攝）

同日18時許，台中警方接獲彰化警方通報協尋一名29歲呂姓消防員，呂母發現兒子失聯，擔心有輕生念頭，一路追蹤到逢甲商圈日租套房。專案小組追查，呂男自17日20時許就返回日租套房，昨日獲報後立即通知房東前往，22時許開鎖進入房內，發現呂男已經陳屍在廁所內，明顯死亡，全案今日相驗釐清死因。

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獨／逢甲同條街一日2命！消防員陳屍套房、女房客墜樓亡

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