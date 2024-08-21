花蓮推「樂齡旅遊」搭台灣好行玩花蓮　送下午茶券還有小禮物

▲▼搭乘台灣好行「310太魯閣線」或「304洄瀾東海岸線」兩條路線，即可獲得限量200元的下午茶券兌換券。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮依然美好，台灣好行繼續給力！花蓮縣政府為鼓勵遊客蒞訪花蓮，推出樂齡族專屬活動「舞齡（50）好行+」，即日起凡50歲（含）以上民眾搭乘台灣好行「310太魯閣線」或「304洄瀾東海岸線」兩條路線，即可獲得限量200元的下午茶券兌換券，讓遊客玩遍花蓮、便利出遊，也能享受在地美味的下午茶。

花蓮縣政府表示，現在來花蓮旅遊，從9月到11月間不但可享每人每月1,000元的住宿補助，針對50歲（含）以上民眾，即日起來花蓮搭乘台灣好行「310太魯閣線」或「304洄瀾東海岸線」兩條路線，只要線上填寫搭乘紀錄，並待客服人員聯繫確認資料後，即贈送下午茶兌換券及精美五件小禮物，其中下午茶更與花蓮在地店家合作，包括Caffe Fiore 珈琲花、昭和58。活動數量限量50張，數量有限換完為止。

花蓮縣政府強調，0403地震後花蓮除了太魯閣國家公園受影響外，其他景點均不受影響正常開放。至於台灣好行「310太魯閣線」從花蓮轉運站出發後將增加停靠花蓮市區及新城老街方便遊客遊玩，路線正式調整日期將另行公布。「304洄瀾東海岸線」自6月1日起，去程站點調整為停靠磯崎海濱遊憩區、豐濱消防栓景觀台及石梯坪，以提供旅客更安心安全的旅遊環境。

另台灣好行「304洄瀾東海岸線」為郵輪式公車，目前一天行駛三班且座位數有限，為考量行駛安全不售站票，若遊客欲享有座位保證，則請事先預約並支付搭乘費用，搭乘時將優先上車，如有其餘空位再提供給現場排隊欲享憑電子票證免費優惠搭乘措施之民眾，也請民眾特別注意。

搭乘台灣好行「310太魯閣線」、「304洄瀾東海岸線」優惠多多，除了欣賞壯麗的山景和蔚藍的海洋，車內提供多語言語音導覽、旅遊資訊小卡等，是非常方便的低碳旅遊交通工具，更是串聯兩線的周邊食宿遊購行店家，提供更多選擇。

「舞齡(50）好行+」活動資訊：https://ht12.pse.is/6bkpul

期間限定好康資訊：https://tour-hualien.hl.gov.tw/cp.aspx?n=89

抽獎資訊：https://tour-hualien.hl.gov.tw/News_Content.aspx?n=96&s=8792

優惠店家：https://tour-hualien.hl.gov.tw/cp.aspx?n=538

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