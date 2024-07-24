YTR夫婦爽嗑生蠔！竟吃下「致命病毒」昏迷　送加護病房8天1死1傷

▲勒布朗（右）與克拉克（左）吃完生蠔後感染致命創傷弧菌，導致勒布朗住院、克拉克死亡。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

美國著名YouTuber勒布朗（Billy LeBlanc）透露，他與41歲的妻子克拉克（Natalie Clark）食用生蠔後感染病毒，導致妻子不幸病逝，而他則在加護病房裡搶救了8天才終於痊癒。

綜合外媒報導，44歲的勒布朗透露，他對這起意外只有模糊的印象，只記得他與妻子吃完生蠔後，身體連續不舒服了好幾天，然後他就陷入了昏迷。家人將這對夫婦緊急送院後，院方斷定2人感染了一種叫做「創傷弧菌」（Vibrio Vulnificus，俗稱海洋弧菌）的致命病毒，並立即為他們搶救。

勒布朗在加護病房裡住了8天才終於脫離危險，但他心愛的妻子卻沒有逃過一劫，被宣告不治身亡，「我們只是一起吃了生蠔，沒想到我醒來後，就從此與克拉克天人永隔了」。勒布朗的母親也表示，過去2周對他們一家人來說十分艱難，也希望眾人為克拉克的兒子持續祈禱。

報導稱，大約有十幾種弧菌病毒是由生活在某些沿海水域的細菌所引起。克里夫蘭診所資料顯示，人們在食用未煮熟的貝類或魚類時，創傷弧菌就會進入體內。美國疾病管制與預防中心（CDC）也指出，當局每年大概會接獲8萬宗弧菌病例，其中有65%是因使用受污染食物所引起。

感染了弧菌病毒的患者，通常會出現腹瀉、嘔吐等症狀，但重症者也不乏有需要入住加護病房或截肢的案例，其中還有20%患者可能面臨死亡威脅。CDC表示，這些死亡病例通常發生在患者染病後的1、2天內。