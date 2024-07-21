獨／7天2起結紮男「老婆懷孕」　兩度驗精子數結果臉綠了

▲精蟲。（圖／達志／示意圖）

記者吳奕靖／高雄報導

一週內遇見2起老婆懷孕的機率有多高？不過最讓人意外的是他們的老公都已經結紮，這讓當初進行結紮的國內知名泌尿科醫師張美玉不僅大感意外，甚至直呼說要去買樂透了！只好請兩名老公再次進行「精蟲測試」，結果出爐之後，讓張美玉鬆了一口氣，只是這兩名老公會心碎！

張美玉在診間當中拿出分別在6月底買的兩張大樂透彩券，嘆了一口氣，直說這個機率還真的比中大樂透還低，如果真的中了1億，她就要退休了！不過事與願違，原來這兩張大樂透彩券背後冒著「綠光」，她說在6月期間，一週竟然接連遇到了2名之前來進行結紮的男患者，到診間之後告訴醫師說：「我老婆懷孕了。」

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▲一週遇到2起結紮手術患者的老婆都懷孕，張美玉去買了大樂透 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師說自己一週內遇到2起「結紮失敗」案例 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉聽了一頭霧水，也大感意外，因為結紮手術對自己來說跟吃飯一樣簡單，根本就不可能出錯，而且這兩名男患者在手術之後，都依照規定送病理化驗，確認取得的組織是輸精管，同時為了要確認精子庫存量用完，3個月後一定驗精蟲有無，而他們兩個當初經過檢驗之後，精子數已經歸零，而且手術也超過2年時間，照理講應該是不會讓老婆懷孕。

張美玉也坦承國內、國外的相關研究都有報告過，男性結紮約有兩千分之一會有自行接通率，但同時間發生在自己身上，這個機率真的比中樂透還要低，但或許真的是「生命自己找到出路」，老天爺送的禮物。不過為了確認，張美玉也請兩個男患者再次進行驗精子數，如果有驗出一隻的話，他除了會包上紅包大禮之外，也會負責免費進行結紮手術。

只是化驗結果出來之後，兩名患者都沒有驗出精子，而且為了確保無誤，又幫他們做了第二次重複確認，結果都是一樣的！但是老婆懷孕是事實啊，面對這份報告，兩名老公臉色鐵青的走出診間，至於老婆為何會懷孕？張美玉嘆了口氣，搖搖頭不願猜測，只說：「看來老天爺沒打算讓自己早點退休，才沒中樂透。」