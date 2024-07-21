新娘穿「透視白紗」下身洩出白色三角　挨酸：史上最糟糕婚紗

▲佩妮勒身穿「透視白紗」，與丈夫步入禮堂。（圖／翻攝Ｉnstagram@prosenkilde，下同。）



記者吳美依／綜合報導

丹麥34歲設計師佩妮勒（Pernille August Rosenkilde）親手製作白紗，以最美麗的模樣，與丈夫步入禮堂。引人注目的是，她的裙子「完全透明」，透過薄紗可清楚看見2條美腿與白色安全褲，相關畫面瘋傳後，被網友嘲諷是「史上最糟糕的婚紗」。

今年6月，佩妮勒與丈夫傑普（Jeppe August Soerensen Rosenkilde）在哥本哈根一座教堂結婚，幼女與另外87名親友都出席獻上祝福。她把婚禮側拍分享至Instagram，卻招致大量批評，「史上最糟糕的婚紗」、「半裸出現在祂的神聖場域，真是一個向上帝祈願婚姻幸福的好方式啊。」

佩妮勒表示，這套婚紗是她耗費50多個小時親手製作，採用來自英國與法國的嚴選絲綢，上半身羽毛也是自己染色並且縫製上去，「我喜歡穿羽毛和透視布料，但也希望婚紗能夠優雅、經典並且帶有一點性感。」

佩妮勒接受Vogue採訪時說，她絲毫不在意網友批評，因為「這套婚紗是我夢寐以求的一切，傑普也認為這是他見過最美的東西。我們笑到臉頰痠痛，還流下很多幸福的眼淚。這一切都是值得的。」

事實上，時尚圈的「裸婚紗」日益流行，許多新娘在婚禮上大方展示身體曲線，不過也引來兩極評價。