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獨／千萬邁巴赫國道被撞翻！高速側滑100m...車主無傷卻超心痛

記者楊永盛／苗栗報導

國道3號苗栗路段今（24日）下午發生一起「身價千萬」的碰撞事故！嘉義陳姓男子駕駛千萬起跳的賓士Maybach（邁巴赫）高級奢華休旅車，行駛在西湖服務區南側高架橋路段，因隔壁車道2輛聯結車發生碰撞後，其中1輛擠壓到邁巴赫，造成賓士車側翻高速滑行約100公尺才停住，所幸陳男跟車上1名友人僅受皮肉擦傷。陳男驚魂未定說：「好端端突然被撞翻車，實在嚇死了！看到車子遍體麟傷，感到好心疼，修理起來肯定要花不少錢。」而肇事聯結車駕駛已主動投案，警方漏夜調查事故原因中。

▲▼千萬身價的賓士邁巴赫無端被撞翻，駕駛驚魂未定 。（圖／記者楊永盛攝）

▲千萬身價的賓士邁巴赫無端被撞翻，駕駛和乘客（黑色T恤）驚魂未定 。（圖／記者楊永盛攝）

國道第二大隊警方說，今天下午15時26分左右接獲報案，指國道3號南下約137公里、西湖服務區南側約1公里處，發生一部聯結車、轎車碰撞後轎車側翻事故；巡邏警車抵達後，赫然發現側翻在中線車道的事故車輛，竟是一輛Benz GLS Maybach 600 4MATIC的頂級休旅車，幸好陳姓駕駛和男性友人僅受到皮肉擦傷。

▲▼千萬身價的賓士邁巴赫無端被撞翻，駕駛驚魂未定 。（圖／記者楊永盛攝）

▲千萬身價的賓士邁巴赫無端被撞翻，駕駛（左）和友人都驚魂未定 。（圖／記者楊永盛攝）

陳姓男子說，當時行駛南下的內線車道準備返回嘉義，前方沒有任何路況或下雨，突然右側一個龐然大物擠壓過來，一陣碰撞後就翻車高速往前滑行，直到車子停住才爬出來，發現車頭180度倒轉朝北，車身週遭嚴重刮擦、凹陷。他說，車子剛買2年多，行駛里程數才1萬多公里，這麼一撞勢必要花不少錢修理。

▲▼千萬身價的賓士邁巴赫無端被撞翻，駕駛驚魂未定 。（圖／記者楊永盛攝）

▲李姓聯結車駕駛回憶被撞過程，驚魂未定 。（圖／記者楊永盛攝）

▲▼千萬身價的賓士邁巴赫無端被撞翻，駕駛驚魂未定 。（圖／記者楊永盛攝）

▲中線車道挨撞的聯結車 。（圖／記者楊永盛攝）

碰撞邁巴赫休旅車的聯結車李姓駕駛說，自台中載運貨物到苗栗縣造橋交貨，近程行駛中線車道，結果一輛全聯結車自外線車道硬要切入中線，前方空間有限又硬切，碰撞他車頭右側照後鏡後，他車子才失控往左碰撞賓士車，他也感到無奈和憤怒。

警方說，事故後涉嫌肇事的許姓全聯結車駕駛，一度逃離事故現場，前往前方7公里外、通霄交流道下方，可能自知法網難逃，主動向警方投案，警方隨即將肇事人車帶回後龍分隊調查。警方說，事故一度嚴重回堵7公里到後龍交流道，直到16時37分才恢復正常通車。

▲▼千萬身價的賓士邁巴赫無端被撞翻，駕駛驚魂未定 。（圖／記者楊永盛攝）

▲賓士車被撞後留下近百公尺的刮地痕（圖／記者楊永盛攝）

▲▼千萬身價的賓士邁巴赫無端被撞翻，駕駛驚魂未定 。（圖／記者楊永盛攝）

肇事全聯結車在通霄交流道投案，被警方帶回偵辦 。（圖／記者楊永盛攝）

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