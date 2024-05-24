「艾維尼」最快今生成！下周鋒面殺到　豪雨最猛時間曝

▲下周鋒面影響，下周二、三雨勢最大，西部、東北部可能有局部豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

菲律賓東方海面熱帶性低氣壓逐漸發展，氣象署表示，最快今天有發展成颱風機會，下周一逐漸在巴士海峽、琉球海面北上，下周一到下周三離台灣最近，不過仍有一段距離。另下周鋒面殺到，下周二到下周三影響最大，各地有降雨機會，西半部、東北部不排除有大雨或局部豪雨。

中央氣象署預報員劉宇其表示，菲律賓東方有熱帶性低氣壓發展，今天上午8點距離台灣南南東方1700公里，位於菲律賓東方海面上，最快今天有逐漸發展成颱風的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉宇其指出，熱帶性低氣壓或颱風預計今晚到明天接近菲律賓東方，周日往東北轉向移動，距離台灣遙遠，下周一颱風逐漸在巴士海峽、琉球海面北上，可能對台灣東半部帶來長浪現象；根據路徑預測，下周一、下周二逐漸在菲律賓以東往東北方向移動，下周一到下周三距離台灣最近，不過仍離台灣有一段距離。

至於未來一周天氣，劉宇其表示，今明兩天容易有短暫陣雨，雨勢下下停停，沒有下雨時感受悶熱，下到鋒面預計下周一逐漸接近台灣北部海面，下周二通過台灣，下周一到下周三天氣轉不穩定。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其進一步說明，今明兩天各地短暫陣雨，周日水氣減少、雲量多，花東有降雨，其他地區雲量偏多，中午過後容易有午後雷陣雨，天氣還沒完全恢復穩定。

下周一鋒面接近，劉宇其表示，降雨逐漸增多，各地轉局部陣雨與雷雨，東半部降雨以午後為主，鋒面影響較大時間點為下周二、三，各地降雨明顯，西半部、東北部不排除有大雨或局部豪雨，其中下周二天氣最不穩定。下周後期鋒面仍在台灣附近，不過水氣減少，下周四各地仍有短暫陣雨。

劉宇其提醒，熱帶性低氣壓後續發展颱風後，距離台灣有一段距離就往東北轉，下波鋒面預計下周一到下周三影響台灣，若熱帶性低氣壓或颱風路徑未來更靠近台灣或鋒面，可能會對鋒面結構帶來影響，但仍要觀察實際路徑和最新資料再來評估。

▼天氣趨勢和提醒。（圖／氣象署提供）