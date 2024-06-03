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工商婦女企管總會捐千萬賑災！花蓮已募善款近6億9千萬

▲▼世界華人工商婦女企管協會總會拜會花蓮縣政府，捐助1000萬賑災募款。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲世界華人工商婦女企管協會總會拜會花蓮縣政府，捐助1000萬賑災募款。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

世界華人工商婦女企管協會總會3日拜會花蓮縣政府，並捐助1000萬賑災募款，希望讓這次受到震災影響的鄉親們早日重建家園，回復正常生活。縣長徐榛蔚親自致贈感謝狀，代表花蓮鄉親表達誠摯謝意。

縣長徐榛蔚表示，感謝世界華人工商婦女企管協會，在花蓮有難時不忘伸出援手，能看到婦女姊妹在經濟獨立之餘，不忘發揮善心，這是一份另人敬佩的力量。今天剛好是0403地震滿兩個月，花蓮在賑災、拆除及重建工作如火如荼展開，中繼屋的規劃也正迅速進行中，也第一時間聯繫公所與村里長安置災民，並發放慰問金，這些都來自於捐款支援，感謝各界為花蓮重建貢獻心力。

▲▼世界華人工商婦女企管協會總會拜會花蓮縣政府，捐助1000萬賑災募款。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚指出，0206地震花費半年恢復觀光人潮，這次0403地震造成的觀光與經濟衝擊更勝以往，對外交通還一度中斷，可能造成下半年景氣短時間無法恢復，有鑑於近期仍有餘震，導致各地遊客對花蓮旅遊仍有餘悸，花蓮縣政府積極推廣縣內旅遊補助，鼓勵各社團出團縣內旅遊住宿，更歡迎各地遊客走進花蓮旅遊購物，品嚐特色美食、體驗多樣豐富的自然、人文美景。

▲▼世界華人工商婦女企管協會總會拜會花蓮縣政府，捐助1000萬賑災募款。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

世界華人工商婦女企管協會總會長莊住維表示，震後每次來到花蓮，都能發現市容正在快速恢復，感謝所有縣府、鄉鎮公所及民間團體的付出，世界華人工商婦女企管協會長期關注花蓮弱勢，在4月底發起賑災募款，希望為花蓮重建貢獻一份心力。

▲▼世界華人工商婦女企管協會總會拜會花蓮縣政府，捐助1000萬賑災募款。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

0403地震衝擊花蓮北區經濟，世界華人工商婦女企管協會總會發起賑災募款，募款總計新台幣1000萬元，分別捐贈給縣府及受災鄉鎮之公所，以便發放給受災戶，希望讓受災鄉親度過重建難關。

0403花蓮地震後，花蓮縣政府成立重大災害民間賑災捐款專戶「0403大地震救災捐贈專戶」，截至2日下午15時止，總捐贈筆數4萬870筆，共募得6億8,740萬多元，民眾湧入的大量愛心捐款，為的就是協助受影響民眾重建及儘速恢復正常生活。

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