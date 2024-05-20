「要她被網暴」！「胖貓」姊姊多平台帳號被封　警：涉操控輿論

記者廖翊慈／綜合報導

重慶南岸警方昨（19）日公布「胖貓」事件的調查經過。胖貓女友27歲的譚女3日向警方報案稱，胖貓的姊姊劉姓女子侵犯她的隱私。警方經調查發現，劉女在社群平台上多次公開譚女的個人訊息等，嚴重影響到對方生活，目前劉女多個平台帳號已被封鎖。

據《新浪新聞》報導，5月19日，警方通報「胖貓」事件經調查發現，劉女與妹妹聯絡多人代寫文案，透過抖音帳號多次發布「胖貓」與譚女私聊記錄、轉帳截圖等個人隱私資訊，還曝光譚女相關地址、抖音帳號等訊息，嚴重影響譚女正常生活。

▲胖貓姊姊先前多次公開為弟弟發聲。（圖／翻攝自微博）

「胖貓」跳江後，4月13日譚女與胖貓父親聯絡，返還13.6萬餘元（人民幣，下同），稱雙方交往期間經濟問題再無糾紛，對方透過微信向她出具收條，並稱「之前你們一起開銷的費用不退返我答應，只是退返開花店投資的錢和最後的一筆」。

但劉女認為，弟弟每月代打遊戲收入2至3萬元，「錢都花到譚女身上了，要讓譚女不好過，付出代價」，還跟妹妹商議「就是要讓譚女被網暴（網路霸凌）」，並多次註冊帳號在留言區帶風向。

▲▼「胖貓」姊姊多平台帳號被封。（圖／翻攝自微博）



劉女還找來文案代寫，想盡辦法博取網友同情，甚至自拍時要「很疲憊，很心累，很委屈的模樣、讓別人看出你很憔悴的樣子、打扮可以隨意一點、可以不化妝」，在錄影片時，為了要更真實，會先將台詞背下來，要讓大眾覺得譚女是個「撈女+騙子」、弟弟被當成提款機還被PUA，刻意塑造出對比。

劉女此番操作確實成功帶起流量與風向，她的帳號粉絲從263個漲到290萬個，也讓譚女的個人訊息不斷被挖出。譚女表示，她的支付寶收到大量附辱罵留言的小微轉帳，網路上還出現多起威脅人身安全的言論，嚴重影響到她的生活。

▲警方表示，先前的道歉影片為網友捏造。（圖／翻攝微博）

經調解，近日，「胖貓」父母與譚女已達成和解，譚女全額退還了與「胖貓」戀愛期間經濟往來的差額。而劉女也向警方坦承認錯。警方將依法做進一步的調查。

報導指出，此次調查發現，胖貓與譚女存在真實戀愛關係，譚女未實施虛構事實或隱瞞真相、以戀愛為名騙取「胖貓」財物的行為，因此不構成詐騙犯罪。而「譚竹道歉影片」被質疑為AI生成一事，也被警方認定，為網友扭曲事實、散布不實的網路謠言。

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