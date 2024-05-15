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公公聽新婚媳抱怨丈夫　「一徵兆」直覺有鬼！2人聯手抓姦復仇

日本人妻婚後被老公看不起，後來與公公聯手調查才揭發老公早已出軌。（示意圖，Pakutaso）

▲人妻婚後被老公看不起，後來與公公聯手調查才揭發老公早已出軌。（示意圖，Pakutaso）

圖文／鏡週刊

夫妻日常互動有時倘若出現了一些異常的狀況，通常可能是其中一方早已變心，甚至早就暗中出軌偷吃，才會導致態度驟然轉變。

根據日本媒體「TRILL」報導，一位結婚半年的人妻，婚後在家擔任全職家庭主婦，本該是新婚甜蜜的時光，但她與老公相處卻並不盡如人意，常遭老公輕視，並且老公經常發表貶低她的言論。她本來打算婚後重返職場工作，卻被對方嘲笑「妳絕對做不到」，令她感到十分惱火。

某次，公公私下傳訊息關心她的婚後生活，她也忍不住向公公傾訴此事。公公聽聞後似乎十分驚訝，立即向媳婦致歉，並關心詢問「10萬日圓（約合新台幣2萬元）的生活費夠用嗎？」這時她才得知原來自他們結婚以來，婆家一直默默提供經濟援助，希望藉此支持他們的新生活，但老公卻始終隱瞞不提。

得知送錢一事遭刻意隱瞞，公公不僅對此十分不悅，也直覺事有蹊蹺。於是，公媳倆聯手深入調查，最終果然發現丈夫果然出軌，並掌握了相關證據。憤怒的人妻因此毅然決然提出離婚，並要求前夫賠償補償慰問金。最終，前夫不僅離婚，工作也被炒魷魚，只能一邊設法尋找新職，一邊償還賠償金，讓人妻大大出一口怨氣，復仇大獲勝利。


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